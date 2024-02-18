الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: الحوار الوطنى سيقدم اقتراحات إلى الرئيس السيسى بشأن الأزمة الاقتصادية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماعات جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ستكون بمشاركة الحكومة بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر قناة سي بي سي، أنه يأمل في الحوار الوطني بختام الأسبوع أن يكون لديهم اقتراحات بحلول فعالة للأزمة الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية، حتى يتم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر.

وواصل: "هناك بعض الأمور التنفيذية التي قد تحتاج إلى تشريع، والبرلمان هو صاحب السلطة الوحيدة في ذلك، كما أن الأحزاب المتواجدة بالبرلمان هي أحزاب الحوار الوطني، حيث لن نجد عناءً في الوصول إلى هدفنا".

الحوار الوطنى ضياء رشوان في المساء مع قصواء قصواء الخلالي السيسي البرلمان أحزاب الحوار الوطني الأحزاب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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