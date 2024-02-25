الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 25-2-2024 فى مصر 

مواد البناء
مواد البناء

تستقر أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت في السوق المصري خلال المعاملات الجارية؛ إلا أن توقعات الخبراء الاقتصاديين تشير إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة لدوره وتأثيره الاقتصادي على الدولة المصرية واقتصادها.
 

وننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت  اليوم الأحد 25 فبراير 2024 في السوق العمراني المصري وفق استقرارها في المعاملات الأخيرة.
 

سعر الحديد في مصر 
سعر طن حديد عطيه 55،250 جنيها.

سعر طن حديد العشري 59،000 جنيها.

سعر طن حديد المراكبى 55،250 جنيها.

سعر طن حديد العتال 55،500 جنيه.

سعر طن حديد المعادى 54،500 جنيها.

سعر طن حديد بيانكو 54،000 جنيها.

سعر طن حديد سرحان 54،000 جنيها.

سعر طن حديد الكومى 49،500 جنيه.

سعر طن حديد بشاى 42،900 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي 49،000 جنيها.

سعر طن حديد مصر ستيل 49،500 جنيه.

سعر طن حديد المصريين 49،920 جنيها.
 

سعر حديد عز
 

يستقر حديد عز عند 49،920 جنيها في السوق المصري.
 

سعر الأسمنت اليوم في مصر 

أسمنت المعلم 2،090 جنيها.
اسمنت السهم 2،060 جنيها.
أسمنت الفهد 2،020 جنيها.
أسمنت وادي النيل 2،100 جنيه.
العسكري بني سويف 2،060 جنيها.
أسمنت المسلح 2،130 جنيها.
جنوب الوادي 2،020 جنيها.
أسمنت المخصوص 2،130 جنيها.
أسمنت السويس 2،140 جنيها.
أسمنت السويدي 2،300 جنيه.
أسمنت العسكري 2،000 جنيه.
أسمنت النصر 2،090 جنيها.

أسمنت سيناء 42.5 2،080 جنيها.

أسمنت حلوان 2،130 جنيها.

أسمنت المنيا 2،060 جنيها.

أسمنت المهندس 2،250 جنيها.

أسمنت تايتان 2،060 جنيها.

أسمنت المصري 2،060 جنيها.

أسمنت الممتاز 2،160 جنيها.

أسمنت التعمير 2،150 جنيهع.

أسمنت الصعيد 2،250 جنيها.

أسمنت أسيوط 2،250 جنيها.

أسمنت المصريين 2،200 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيها.

أسمنت البرج 2،350 جنيها.

أسمنت الماكس 2،260 جنيها.

أسمنت النهضة 2،400 جنيه.

أسمنت أسوان 2،250 جنيها.

أسمنت السد العالي 2،200 جنيه.

أسمنت قنا 2،400 جنيه

أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 عقب مشروع رأس الحكمة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 24-2-2024

سعر الطوب الأحمر 

طوب أحمر مقاس 24×11×6 سم 1،000 جنيه
طوب أحمر مقاس 24×11×12 سم 1،600 جنيه
طوب أحمر مقاس 25×12×13 سم 2،300 جنيه
طوب وردي مقاس 25×12×6 سم 3،135 جنيه
طوب خفيف مقاس 60×20×20 سم 1،880 جنيها

طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×20 سم 9،000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×12 سم 6،200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت مقاس 25×12×6 سم 1،500 جنيه
 

سعر  الرمل والزلط

  رمل ناعم 85 جنيها
  رمل خشن 100 جنيه
زلط عادة 215 جنيها
زلط فينو 310 جنيهات
  زلط مخصوص 280 جنيها
  زلط سن2 مقاس 22 230 جنيها 

قد يهمك أيضا 
الإحصاء" يرصد تطور أسعار مواد البناء.. الحديد والأسمنت الأكثر ارتفاعًا
 

 

مشروع رأس الحكمة 

وقعت الحكومة المصرية صفقة شراكة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة رأس الحكمة  بينها وبين الإمارات باجمالي ربح بلغ 35 مليار دولار خلال شهرين لمصر.

يستهدف مشروع رأس الحكمة أن تكون المدينة  عالمية تستقطب نحو 8 ملايين سائح إلى مصر.

txt

أستاذ استثمار: انخفض سعر الدولار والذهب بمجرد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة

txt

اقتصاديون لـ الدستور: مشروع رأس الحكمة يضع مصر على خريطة السياحة العالمية

txt

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس 22 فبراير 2024

txt

أسعار العملات الرقمية..زلزال في الكريبتو مع استمرار هبوط بيتكوين

مواد البناء الحديد والأسمنت الحديد سعر الحديد في مصر سعر حديد عز سعر الطوب الأحمر سعر الرمل والزلط مشروع رأس الحكمة

الأكثر قراءة

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 25-2-2024 فى مصر 

بشاير "رأس الحكمة".. الدولار ينهار لـ40 جنيهًا ومفاجأة عن أسعار الذهب

عاجل.. تسريبات تكشف قرار مجلس الحرب الإسرائيلى بشأن صفقة الرهائن

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار السيارات بالفترة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقي التحية:Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة