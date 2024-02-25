سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 25-2-2024 فى مصر 

تستقر أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت في السوق المصري خلال المعاملات الجارية؛ إلا أن توقعات الخبراء الاقتصاديين تشير إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة لدوره وتأثيره الاقتصادي على الدولة المصرية واقتصادها.



وننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 25 فبراير 2024 في السوق العمراني المصري وفق استقرارها في المعاملات الأخيرة.



سعر الحديد في مصر

سعر طن حديد عطيه 55،250 جنيها.

سعر طن حديد العشري 59،000 جنيها.

سعر طن حديد المراكبى 55،250 جنيها.

سعر طن حديد العتال 55،500 جنيه.

سعر طن حديد المعادى 54،500 جنيها.

سعر طن حديد بيانكو 54،000 جنيها.

سعر طن حديد سرحان 54،000 جنيها.

سعر طن حديد الكومى 49،500 جنيه.

سعر طن حديد بشاى 42،900 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي 49،000 جنيها.

سعر طن حديد مصر ستيل 49،500 جنيه.

سعر طن حديد المصريين 49،920 جنيها.



سعر حديد عز



يستقر حديد عز عند 49،920 جنيها في السوق المصري.



سعر الأسمنت اليوم في مصر

أسمنت المعلم 2،090 جنيها.

اسمنت السهم 2،060 جنيها.

أسمنت الفهد 2،020 جنيها.

أسمنت وادي النيل 2،100 جنيه.

العسكري بني سويف 2،060 جنيها.

أسمنت المسلح 2،130 جنيها.

جنوب الوادي 2،020 جنيها.

أسمنت المخصوص 2،130 جنيها.

أسمنت السويس 2،140 جنيها.

أسمنت السويدي 2،300 جنيه.

أسمنت العسكري 2،000 جنيه.

أسمنت النصر 2،090 جنيها.

أسمنت سيناء 42.5 2،080 جنيها.

أسمنت حلوان 2،130 جنيها.

أسمنت المنيا 2،060 جنيها.

أسمنت المهندس 2،250 جنيها.

أسمنت تايتان 2،060 جنيها.

أسمنت المصري 2،060 جنيها.

أسمنت الممتاز 2،160 جنيها.

أسمنت التعمير 2،150 جنيهع.

أسمنت الصعيد 2،250 جنيها.

أسمنت أسيوط 2،250 جنيها.

أسمنت المصريين 2،200 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيها.

أسمنت البرج 2،350 جنيها.

أسمنت الماكس 2،260 جنيها.

أسمنت النهضة 2،400 جنيه.

أسمنت أسوان 2،250 جنيها.

أسمنت السد العالي 2،200 جنيه.

أسمنت قنا 2،400 جنيه

سعر الطوب الأحمر

طوب أحمر مقاس 24×11×6 سم 1،000 جنيه

طوب أحمر مقاس 24×11×12 سم 1،600 جنيه

طوب أحمر مقاس 25×12×13 سم 2،300 جنيه

طوب وردي مقاس 25×12×6 سم 3،135 جنيه

طوب خفيف مقاس 60×20×20 سم 1،880 جنيها

طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×20 سم 9،000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×12 سم 6،200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت مقاس 25×12×6 سم 1،500 جنيه



سعر الرمل والزلط

رمل ناعم 85 جنيها

رمل خشن 100 جنيه

زلط عادة 215 جنيها

زلط فينو 310 جنيهات

زلط مخصوص 280 جنيها

زلط سن2 مقاس 22 230 جنيها

مشروع رأس الحكمة

وقعت الحكومة المصرية صفقة شراكة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة رأس الحكمة بينها وبين الإمارات باجمالي ربح بلغ 35 مليار دولار خلال شهرين لمصر.

يستهدف مشروع رأس الحكمة أن تكون المدينة عالمية تستقطب نحو 8 ملايين سائح إلى مصر.