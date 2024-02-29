سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس 29 فبراير 2024  في مصر 

عادت أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد لتشهد ارتفاع غير مسبوق وغير مبرر في معاملات اليوم على عكس الانخفاض الذي شهدته على مدار الأيام الماضية مع الإعلان عن استمرار الانخفاض في الأسعار من مختلف الشركات المتداولة قي السوق المصري.

ننشر في التقرير التالي سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ وأسعار مواد البناء وفق آخر تحديث صدر لهذه الأسعار بعد أحدث ارتفاعاتها.

سعر الحديد اليوم في مصر



حديد بشاى 54،000 جنيها.

حديد العتال 53،000 جنيهل.

حديد المعادى 52،000 جنيها.

حديد الكومى 52،000 جنيها.

حديد المراكبى 54،000 جنيها.

حديد عطيه 52،500 جنيها.

حديد العشري 51،000 جنيها.

حديد الجيوشي 52،000 جنيها.

حديد مصر ستيل 52،000 جنيها.

حديد بيانكو 51،000 جنيها.

حديد المصريين 53،000 جنيها.

حديد سرحان 52،000 جنيها.

سعر حديد عز في مصر

رغم انخفاض سعر الطن من حديد عز على مدار الأيام الماضية لأقل من 47 ألف جنيه؛ إلا أنه شهد ارتفاع هائل اليوم ليصل سعر الطن فيه إلى55،000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

أسمنت المعلم 1،980 جنيها.

اسمنت السهم 1،900 جنيه.

أسمنت الفهد 1،920 جنيها.

أسمنت وادي النيل 1،900 جنيه.

العسكري بني سويف 1،910 جنيهان.

أسمنت المسلح 1،950 جنيها.

جنوب الوادي 1،910 جنيهان.

أسمنت المخصوص 1،940 جنيها.

أسمنت السويس 1،990 جنيها.

أسمنت السويدي 2،070 جنيها.

أسمنت العسكري 1،960 جنيها.

أسمنت النصر 1،910 جنيهات.

أسمنت سيناء 42.5 1،920 جنيها.

أسمنت حلوان 1،980 جنيها.

أسمنت المنيا 2،060 جنيها.

أسمنت المهندس 2،250 جنيها.

أسمنت تايتان 2،060 جنيها.

أسمنت المصري 2،060 جنيها.

أسمنت الممتاز 2،160 جنيهلا.

أسمنت التعمير 2،150 جنيها.

أسمنت الصعيد 2،250 جنيها.

أسمنت أسيوط 2،250 جنيها.

أسمنت المصريين 2،200 جنيه.

أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيها.

أسمنت البرج 2،350 جنيها.

أسمنت الماكس 2،260 جنيها.

أسمنت النهضة 2،400 جنيه.

أسمنت أسوان 2،250 جنيها.

أسمنت السد العالي 2،200 جنيه.

أسمنت قنا 2،400 جنيه.

سعر الرمل والزلط



رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها.

رمل خشن متر مكعب 100 جنيه.

زلط عادة متر مكعب 215 جنيها.

زلط فينو متر مكعب 310 جنيهان.

زلط مخصوص متر مكعب 280 جنيها.

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيها.



إقرأ أيضا

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 27-2-2024