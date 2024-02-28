الأربعاء 28 فبراير 2024
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مصر

نقيب الفلاحين: 7 آلاف جنيه انخفاضًا فى أسعار الغلال

نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين

قال حسين عبدالرحمن  نقيب عام الفلاحين إن أسعار الغلال انخفضت في المتوسط بنحو 7 آلاف جنيه في الطن في الكثير من أنواع الغلال.

لافتًا إلى أن أسعار الذرة الصفراء، انخفضت من 19 ألفًا وخمسمائة جنيه للطن إلى 12 ألفًا وخمسمائة جنيه في أسواق الجملة.
وأضاف عبدالرحمن أن كل أسعار الغلال انخفضت، حيث انخفض إردب الذرة البيضاء من 2600 إلى 1700 جنيه زنة 140 كيلو، وانخفضت الذرة الرفيعة "حورس" من 2800 للإردب إلى 2000 جنيه زنة الإردب 160 كيلو، وانخفض إردب السمسم زنة 120 كيلو من 14000 ألف جنيه إلى 12 ألف جنيه.


وأشار نقيب الفلاحين إلى أن طن فول الصويا انخفض لدى تجار الجملة من 44 ألف جنيه خلال الأيام القليلة الماضية قبل خبر الصفقة إلى 29 ألف جنيه للطن حاليًا وانخفض طن الفاصوليا من 90 ألف جنيه إلى 65 ألف جنيه وانخفض طن الكراوية من 115 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه وانخفض سعر طن الكسبرة من 70 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه.


وانخفض إردب القمح من 3000 جنيه إلى 2000 جنيه زنة 150 كيلو وانخفض سعر إردب الشعير من 2000 جنيه للإردب زنة 125 كيلو إلى ألف وخمسمائة جنيه.


وأكد عبدالرحمن أن انخفاض الأسعار بهذه الصورة يؤكد أن المنتجات موجودة على أرض مصر وأن أسباب ارتفاع الأسعار كان سببها الأساسي الاستغلال والاحتكار والشائعات وأن كافة الأسعار سوف تنخفض الأيام القادمة بعد انهيار أسعار الدولار بالسوق السوداء وكثرة المعروض من المنتجات الغذائية نتيجة خروج الكثير من المنتجات التي كانت مكدسة في مخازن التجار.

حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين اسعار الغلال أسعار الذرة الصفراء السمسم الذرة الرفيعه

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