الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: استلام الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة مؤشر على انفراجة اقتصادية قريبة

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية "قادرون باختلاف" فى نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف".

وأشار إلي ان الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة من أجل دعم  "قادرون باختلاف" خلال الـ 10 سنوات الماضية، وذلك بداية من وضع قوانين فى الدستور المصرى، لضمان حقوقهم وتحديد واجبات الدولة تجاههم، مثل تخصيص نسب من الوحدات السكنية والوظائف والأماكن فى الموصلات العامة وتقديم مساعدات مالية شهريا.

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برلماني: حرص الرئيس على المشاركة في احتفالية "قادرون باختلاف" رسالة دعم لذوي الهمم

وأضاف "محسب"، أن الدولة حرصت أيضا علي تأسيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير مكاتب تأهيل فى المحافظات من أجل تلبية احتياجاتهم ودمجهم فى التعليم، فضلا عن عمل مراكز للطلاب ذوى الإعاقة فى خمس جامعات وتوفير دعم مالى فى 18 جامعة مصرية، مشيدا بدور الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة؛ للمساعدة فى تنفيذ مبادرات وأنشطة علمية على مستوى مصر، مشيرا إلى افتتاح المركز التقنى لخدمات متحدى الإعاقة الذى يعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة كالعادة، حيث تم استعراض جهود الدولة في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية التى قدمتها مصر للقطاع، واستجابة الرئيس السيسى والحكومة لعدة حالات إنسانية والسماح لها بالعلاج داخل المستشفيات المصرية، مشيرا إلى إشادة فلسطينيين خلال الحفل بجهود الأطباء المصريين فى مساعدتهم وإجراء عمليات جراحية معقدة للغاية؛ لإنقاذهم بعد تعرضهم لإصابات خطيرة.

وأوضح النائب أيمن محسب، أن الرئيس حرص أيضا علي بعث رسالة طمأنة للمصريين، مؤكدا أن مصر استلمت دفعة من عوائد مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، الأمر الذي يشير إلي انفراجة اقتصادية قريبة من خلال زيادة التدفقات الدولارية، موجها الشكر إلي دولة الإمارات الشقيقة علي دعم  ومساندة مصر بالمشاركة في هذا المشروع الضخم.

النائب أيمن محسب احتفالية قادرون باختلاف تخصيص ١٠ مليارات جنيها صندوق قادرون باختلاف الرئيس عبدالفتاح السيسي

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