الرئيس السيسى لأبطال "قادرون باختلاف": أعرب عن سعادتى البالغة للقائكم اليوم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: أود أن أعرب لكم عن بالغ تقديري واحترامي لعزيمتكم وإرادتكم وكفاحكم، وعن سعادتي البالغة لتواجدي معكم ولقائكم اليوم، متمنيًا لكم ولأبنائكم وبناتكم كل التوفيق والنجاح.

وأضاف، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" خلال نسختها الخامسة: "وفقنا الله جميعًا لما فيه الخير لهذا الوطن الكريم، وبالله العظيم دائمًا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وتابع: "أتقدم بالشكر لمنظمات المجتمع المدني التي تتضافر مع الحكومة لتقديم العون لأبنائنا ذوي الهمم".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.