الأربعاء 28 فبراير 2024
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سياسي

برلمانى: حرص الرئيس على المشاركة فى احتفالية "قادرون باختلاف" رسالة دعم لذوى الهمم

النائب أحمد مهني
النائب أحمد مهني

أشاد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، بكلمة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، مؤكدًا أن حرص الرئيس على المشاركة هو رسالة دعم وتأكيد لأصحاب القدرات الخاصة وذوي الهمم في الجمهورية الجديدة.

وأكد مهني، أن حفل " قادرون باختلاف" يعكس اهتمام القيادة السياسية بالفئات الخاصة، وتأهيلهم وتمكينهم فى المجتمع بعد معاناة طويلة من سنوات التهميش، مضيفًا أن الرئيس السيسي أولي اهتمامًا بالغًا للأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار قانون 10 لسنة 2018، ومن ثم تم الإعلان عن صندوق قادرون باختلاف، مثمنًا توجيه الرئيس بتمويل الحكومة للصندوق.

وأضاف مهني، أن تأكيد الرئيس خلال كلمته على دعم مصر للقضية الفلسطينية هو رسالة تأكيد للمشككين على دعم مصر للقضية الفلسطينية ومساندتها للشعب الفلسطيني والتأكيد على حقوقهم وإقامة دولة فلسطين.

 

الرئيس السيسي: مصر لم تغلق أبدًا معبر رفح البري

وكان قد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر أبدًا لم تغلق معبر رفح البري.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة: "الـ4 أشهر اللي فاتت اتقال كلام بعضه مش دقيق.. أنا قلت الكلام دا قبل كدا والحكومة قالته كتير لكن أحيانًا التكرار بيكون مهم لتأكيد الرسالة.. مصر أبدًا لم تغلق معبر رفح البري".

وأضاف: "إحنا عشان نعمل حاجة في الأوضاع اللي زي كدا في اقتتال لازم نخلي بالنا أنه ميحصلش مشكلة فبنعمل إجراءات"، موضحًا: "إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة نصل إلى وقف إطلاق النار وتبدأ إغاثة حقيقية لأبناء القطاع في المجالات المختلفة".

وواصل: "سنظل مستمرين في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إلى دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

الحرية المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة السياسية الرئيس السيسي دولة فلسطين

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