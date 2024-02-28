الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التموين": إعلان سعر توريد القمح المحلى الأسبوع المقبل

القمح
القمح

كشف الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير لشئون الإعلام، أنه من المقرر إعلان السعر الجديد لإردب القمح عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأسبوع القادم، مؤكدًا أن السعر الجديد سوف يكون مجزيًا لجميع الموردين والمزارعين.

وكان قد أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي عدة أشهر.

جاء ذلك خلال افتتاحه فرع مجموعة بنده السعودية في منطقة المعادي والمقام على مساحة 4 آلاف متر مربع بحجم استثمارات 150 مليون جنيه، لتوفير 150 فرصة عمل مباشرة و300 غير مباشرة، كما يتيح الفرع نحو 10 آلاف سلعة ويقدم عروضا وتخفيضات بجانب المشاركة في معارض "أهلا رمضان".

وأوضح "المصيلحي" أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي ثلاثة أشهر ونصف، لافتًا إلى أنه جار حاليًا إجراء دراسات بالتعاون مع وزارتي المالية والزراعة لتحديد سعر شراء القمح المحلي والذي سيكون  مجزيا للمزارعين، مؤكدًا أنه لن يتم إلزام المزارعين بتوريد كميات محددة في الموسم الجديد.

وأكد "المصيلحي" أن هيئة السلع التموينية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، قاما بسداد كل مستحقات القمح المستورد بالكامل اعتمادات شهر يناير، مشيرًا إلى أن البنك المركزي اعتمد 100 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية خاصة الزيوت والألبان.

وكانت قد حددت الحكومة سعر ضمان توريد إردب القمح المحلي لموسم 2023 بقيمة ألف جنيه بجانب 250 جنيهًا كحافز إضافي ليصبح سعر إردب القمح 1250 جنيهًا مقارنة بـ885 جنيهًا في الموسم الماضي، كما قامت الحكومة بإضافة 250 جنيهًا أخرى على سعر توريد الأردب طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لمواجهة التضخم العالمي ودعمًا للمزارعين.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية تستقبل المحصول المحلي من المزارعين.

الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون ومعاون الوزير لشئون الإعلام السعر الجديد لأردب القمح التموين

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