الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير التموين: إعلان سعر القمح المحلى الأربعاء المقبل

الدكتورعلى المصيلحى
الدكتورعلى المصيلحى

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الإعلان عن سعر القمح المحلى سيتم خلال اجتماع مجلس الوزراء فى الأسبوع المقبل والذى سيكون سعرًا مجزيًا للمزارعين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير التموين عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض"أهلًا رمضان 2024" الرئيسى بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية، بحضور الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية، حيث يستقبل المعرض الجمهور اعتبارًا من غدٍ الخميس.

ويأتى افتتاح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسى بمدينة مصر بالتزامن مع توالي افتتاحات معارض "أهلًا رمضان" بالمحافظات، والتي تجاوز عددها 115 معرضًا حتى الآن؛ حيث تقوم كل غرفة تجارية بالتعاون مع المحافظين بإقامة معرض رئيسي بعاصمة المحافظة وأكثر من ثلاثة معارض أخرى بالمراكزالرئيسية، بجانب مئات الشوادر بالمراكز الفرعية، بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع، والتي تتكامل مع 1200 ركن بالسلاسل التجارية، و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية بمشروع جمعيتي، ومنافذ وزارات: الدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة.

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