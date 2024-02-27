يحرص المقاولون والمستثمرون مع تراجع سعر الدولار وانخفاض سعر الحديد على معرفة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 27-2-2024 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الحديد في الأيام القليلة الماضية انخفاضًا بمبلغ 2000 جنيه عقب تراجع الدولار في السوق السوداء.

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 27-2-2024

وتنشر "الدستور" أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات الثلاثاء 27 فبراير 2024، تسليم أرض مصنع.

أسعار مواد البناء اليوم

وتنتج مصر حوالي قيمة 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وتقريبا 4.5 مليون طن بليت، بينما أنها تستورد 3.5 مليون طن بليت، طبق بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ويضاف إلى سعر المصنع ما يتراوح من مبلغ 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على سعر الحديد ليصل إلى المستهلك، بينما بالنسبة للأسمنت فتتم إضافة ما بين مبلغ 100 و200 جنيه ليصل إلى المستهلك.



سعر الحديد اليوم

سجل أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في شركة المصريين مبلغ 55000 جنيه للطن، وحديد الكومي قيمة 55250 جنيهًا للطن، كما سجل العشري مبلغ 55250 جنيهًا للطن، ومصر ستيل قيمة 55250 جنيهًا، وبيانكو سعر قيمة 55250 جنيهًا للطن.

سعر حديد عز

وسجل متوسط أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في شركة عز قيمة 55800 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد بشاي 53000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد السويس للصلب مبلغ 53550 جنيهًا للطن.

كما سجلت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في شركة الجارحي سعر 55250 جنيهًا للطن، وسجل حديد الداخلية مبلغ 57615 جنيهًا، والجيوشي سعر 52000 جنيه، والمراكبي سعر 52000 جنيه للطن، وعطية سعر 55250 جنيهًا للطن الواحد.

وسجل طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية سعرًا يصل إلى 52 ألف جنيه، بينما وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى 55 ألف جنيه.



سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء

بينما سجل أسمنت المسلح اليوم الثلاثاء 1980 جنيهًا في الطن، كما بلغ سعر أسمنت النصر قيمة 1930 جنيهًا للطن، وأسمنت جنوب الوادي وصل حوالي 1920 جنيهًا، وأسمنت العسكري مبلغ 1960 جنيهًا، وأسمنت السهم قيمة 1900 جنيه.

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أسعار طن الأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024

وسجل أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء قيمة 2100 جنيه في الطن، وبلغ سعر أسمنت السويس 2010 جنيهات في الطن الواحد، وسجل أسمنت حلوان قيمة 2000 جنيه في الطن، وأسمنت المخصوص مبلغ 1950 جنيهًا.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الثلاثاء من مبلغ 1280 إلى قيمة 1440 جنيهًا، بينما سجل الأسمنت المقاوم ما بين سعر 2150 و2370 جنيهًا، والأسمنت الأبيض من سعر 3500 إلى 3600 جنيه.