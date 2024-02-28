الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

انخفاض أسعار الحديد عقب وصول الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة

الحديد
الحديد

انخفضت أسعار الحديد اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وصول الدفعة الأولى من قيمة صفقة رأس الحكمة التي تمت بين كلا من الحكومتين المصرية والإماراتية.

 

أسعار الحديد اليوم 

ترصد الدستور أسعار الحديد في مصر في إطار إلقاء الضوء على أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية التي يبحث عنها المتعاملون في قطاع التشييد والبناء من مطورى العقارات وشركات المقاولات وتجار مواد البناء في مصر في ظل حركة المتغيرات اليومية للأسعار التي تشهد حالة من المتغيرات في سعر مواد البناء.

بعد صفقة رأس الحكمة.. تراجع كبير في أسعار طن الحديد

اقتصادى: خفض أسعار السلع الاستراتيجية دليل على نجاح صفقة رأس الحكمة

سعر طن حديد عز 

وسجل سعر الحديد مساء اليوم انخفاضا جديدا، حيث سجلت أسعار حديد عز ابتداء من اليوم سعر 46500 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

 سعر طن الحديد اليوم 

 فيما سجل حديد الجيوشي سعر 45 ألفًا و500 جنيه للطن، كما سجل سعر طن حديد المصريين نحو 45 ألف جنيه للطن فيما سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 44750 جنيها للطن.

 سعر الحديد في مصر اليوم

 كما سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 44820 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد عطية نحو 44250 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد العشري نحو 44500 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد العتال 45500 جنيها للطن.

 فيما سجل سعر طن حديد المعادي نحو 44400 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد الكومي نحو 44300 جنيها للطن فيما سجل سعر طن حديد.

وترصد الدستور أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن  التي تمت بين كلا من الحكومتين المصرية والإماراتية. 

يذكر أن  الأسعار في مصر تأثرت بوصول جزء من قيمة صفقة رأس الحكمة، ودخول الدولار لخزينة البنك المركزي المصري.

وتعمل الحكومة المصرية علي السيطرة على أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية عبر توفير العملة الصعبة من الدولار في البنك المركزي المصري لتوفير احتياجات مصر الدولارية حيث كانت تشهد أسعار الحديد ارتفاع كبير خلال الفترة الماضية قبل الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.

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الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 27-2-2024

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صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

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