بعد صفقة رأس الحكمة.. تراجع كبير في أسعار طن الحديد

سجلت أسعار الحديد اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 انخفاضا شديدا عقب الإعلان رسميا عن صفقة رأس الحكمة بيت مصر والإمارات مقابل استثمارات 150 مليار دولار بخلاف 35 ٪ من عوائد الاستثمار بالإضافة إلى 35 مليار دولار تستلمها مصر مما أدى إلى انحفاض أسعار الحديد في الأسواق حيث تراجع سعر طن حديد عز بنحو 1750 جنيها للطن.



سعر الحديد اليوم



وترصد الدستور أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 في إطار البحث المتواصل من المتعاملين في قطاع التشييد والبناء من مطورى العقارات وشركات المقاولات وتجار مواد البناء في مصر حيث سجل سعر طن حديد عز نحو 55820 جنيها للطن بتراجع نحو 1795 جنيها للطن فيما سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 54222 جنيها للطن بتراجع قيمته 2328 جنيها للطن.



أسعار طن الحديد اليوم



فيما سجل سعر طن حديد الجارحي نحو 50 ألف جنيه للطن بينما سجل سعر طن حديد العشري نحو 50 ألف جنيه للطن بينما سجل سعر طن حديد بشاي نحو نحو 53 ألف جنيه للطن بينما سجل سعر طن حديد المصريين نحو 53 ألف جنيه للطن بينما سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 49 ألف جنيه للطن بينما سجل سعر طن حديد السويس للصلب نحو 53 الف جنيه للطن.

وتختلف الأسعار من منطقة الي أخرى وفقا التكاليف النقل ورسوم ضريبة القيمة المضافة.



تأثير صفقة رأس الحكمة علي أسعار الحديد



كما ساهمت صفقة رأس الحكمة التي تمت بين كلا من الحكومة المصرية والإماراتية في خفض أسعار الحديد على خلفية تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء ودخول عوائد دولارية هامة للبنك المركزي تسهم في حل أزمة الدولار في مصر، وترصد الدستور أسعار الحديد في مصر في إطار إلقاء الضوء على أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية التي يبحث عنها المتعاملون في قطاع التشييد والبناء من مطورى العقارات وشركات المقاولات وتجار مواد البناء في مصر في ظل حركة المتغيرات اليومية للأسعار التي تشهد حالة من المتغيرات في سعر طن الحديد خاصة الاستثماري وحديد عز.