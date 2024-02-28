اقتصادى: خفض أسعار السلع الاستراتيجية دليل على نجاح صفقة رأس الحكمة

قال الدكتور حامد جميل، الاستشاري الاقتصادي، إن نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية عبر صفقة رأس الحكمة باتت تؤتى ثمارها من خلال خفض سعر الدولار بالسوق السوداء وتراجع أسعار الذهب والحديد بخلاف الإعلان عن الإفراجات عن السلع الغذائية والأدوية الموجودة في الجمارك.



وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن صفقة رأس الحكمة صنعت صورة إيجابية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر واحدة من الدول التي نجحت في جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وقد تمثل ذلك في العديد من العوامل التي ساهمت في جذب رءوس الأموال الأجنبية إلى البلاد.

وأكد أن نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية له عدة عوامل أساسية، منها قيام مصر بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، من بين هذه الإصلاحات، تقليص البيروقراطية وتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح اللازمة للشركات الأجنبية، تطوير البنية التحتية لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، من خلال تحسين الطرق والموانئ وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.



وأشار إلى أن مصر تمتلك قوى عاملة ماهرة، مما يجعلها وجهة مغرية للاستثمارات الأجنبية التي تتطلب قوى عاملة مدربة ومتخصصة.

وتابع: نجاح مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية يعود إلى جهودها المستمرة في تعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، بالإضافة إلى ذلك قامت مصر بتوقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية مع عدة دول ومنظمات دولية، مما فتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثمار في البلاد،علاوة على ذلك استحدثت مصر مناطق اقتصادية خاصة ومناطق حرة لتشجيع الاستثمار وتوفير مزيد من الحوافز والتسهيلات للشركات الأجنبية. كما قامت بتنفيذ برامج تحفيزية ودعمية للمستثمرين الأجانب من خلال تقديم تسهيلات مالية وضريبية ومساعدات تقنية.