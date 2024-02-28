الرئيس السيسى عن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة: محدش يدفع 35 مليار دولار فى شهرين

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لدولة الإمارات ورئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الدعم الاستثمار الكبير في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل "قادرون باختلاف 5": "مش سهل أبداً حد يحط 35 مليار دولار في شهرين، مفيش في العالم كده، وده شكل من أشكال المساندة والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار اتاخد في ثانية من غير إحراج ولا حاجة".

وأضاف: "أشقاؤنا في الخليج دائما جنب مننا، ومصر بتعيش ظرف اقتصادي صعب بقاله 4 سنين.. سنتين أزمة كورونا ثم بعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، وبعدين الأزمة في غزة".

وشهدت فعاليات النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض فيلم بعنوان "رحلة إنجاز" عن أبطال "قادرون باختلاف"، ودور الدولة في دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم ودمجهم في المؤسسات المختلفة.