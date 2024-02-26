الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

الحديد
الحديد

قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية والعضو المنتدب لشركة الماسية للصلب، إن الحديد شهدت انخفاضًا بنحو 14 ألف جنيه في سعر الطن، ليباع بنحو 48 ألفًا بدلًا من 62 ألف جنيه.

 تراجع كبير في أسعار الحديد

وأرجع "الدجوي"، في تصريحات، اليوم الإثنين، الانخفاض في أسعار الحديد، إلى تراجع الدولار بالسوق السوداء، بعد الإعلان عن دخول تدفقات مالية كبيرة من مشروع "رأس الحكمة"، ما انعكس على أسعار الحديد بانخفاضات متتالية.

وتراجع سعر الدولار بالسوق الموازية منذ إعلان الحكومة توقيع صفقة رأس الحكمة، إلى أقل من 50 جنيهًا.

ولفت إلى أن الشركات خفضت أمس أسعار الحديد بقيمه 6000 جنيه جديدة ليصل إجمالي الانخفاضات نحو 14 ألف جنيه للطن ليصبح سعر الطن عند 47300 جنيه، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وتراجع الدولار بالسوق السوداء.

وأوضح أن طن الحديد يسعر بنحو 800 دولار أي أنه من المفترض أن لا يتعدى 40 ألف جنيه للطن، مشيرًا إلى أنه يجب على كل السلع التي شهدت ارتفاعًا نتيجة لارتفاع السوق السوداء يجب أن تخفض أسعارها فورا؛ لأنه حينما حدثت الزيادة في السوق السوداء رفعت هذه الشركات والمنتجات أسعارها فورا وبالتالي يجب أن يكون الخفض مثل الارتفاع سريعًا وملحوظًا.

وحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، وحوالي 4.5 مليون طن من البيليت.


بينما ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة بـ1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

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