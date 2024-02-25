الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

السوق الليبي يستقبل منتجات هندسية بـ91.8 مليون دولار خلال 2023

مي حلمي
مي حلمي

تواصل بعثة المجلس التصديري للصناعات الهندسية عقد اللقاءات الناجحة في ليبيا، حيث تم عقد لقاءات في مصراتة والتي شهدت اجتماعات B2B بين الوفد المصري والشركات الليبية وهو ما نتج عنه توافقات حول عقود تجارية مستقبلية، كما انتقل الوفد المصري إلى بني غازي أيضا لعقد شراكات ناجحة للبعثة المصرية مع الأشقاء في ليبيا.

صرح بذلك مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيسة بعثة مصر في ليبيا التي تضم 15 شركة مصرية في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات والآلات الزراعية والصناعات الكهربائية من الكابلات والمولدات الكهربائية.

وأضافت مي حلمي، إن اللقاءات التي تمت بين الوفد المصري والشركات الليبية تمت برعاية صالح العبيدي رئيس غرفة صناعة وتجارة بني غازي والمستشار صلاح العمروني، مشيرة إلى مشاركة موسعة من القطاع الخاص في ليبيا وممثلين لشركة الكهرباء الليبية وممثلين عن المحافظة والبلدية الليبية.

ليبيا واحدة من أكبر 15 سوقا 

وذكرت مي حلمي، أن ليبيا تعتبر واحدة من أكبر 15 سوقا للصادرات الهندسية من مصر بنسبه 2.4% خلال عام 2023 وهو ما يجعل البعثة المصرية هناك أحد أهم ركائز زيادة الصادرات خلال عام 2024 بنسبة لا تقل عن 10%.

وكشفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية إلى دولة ليبيا شهدت نموًا كبيرًا منذ  عام 2020 إذ كانت تسجل 46 مليون دولار وتحركت إلى مستويات 91.8 مليون دولار بنهاية 2023

وذكرت أن أهم القطاعات الهندسية التى زادت الصادرات إليها خلال عام 2023 للسوق الليبي هى الأجهزة المنزلية - الكابلات - تشغيل المعادن - مكونات السيارات - الصناعات الكهربائية - وسائل النقل

للصادرات الهندسية الوفد المصرى السيارات والآلات التصديري للصناعات الناجحة التصديري للمجلس التصديري القطاعات الهندسية

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