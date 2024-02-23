الجمعة 23 فبراير 2024
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مصر

اتحاد الصناعات: مشروع رأس الحكمة يوفر العملة الأجنبية

المهندس محمد السويدي
المهندس محمد السويدي

أكد رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي أن مشروع "رأس الحكمة"، الذي تم الإعلان عنه اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمقرر من خلاله ضخ استثمارات مباشرة بنحو 35 مليار دولار، يؤكد رغبة وحرص المستثمرين على الاستثمار في مصر، موضحًا أن المشروع سيعمل على توفير العملة الأجنبية ودفع عجلة الإنتاج للصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب، ما يسهم في انخفاض الأسعار وتوافر السلع والبضائع في الأسواق.

وأشار السويدي، على هامش فعاليات توقيع مصر والإمارات أكبر صفقة استثمار مباشر لتنفيذ مشروع تنمية رأس الحكمة - إلى أن العملة الأجنبية التى ستدخل مصر خلال الفترة القادمة، ستساهم فى الحد من تداعيات الأزمة التى واجهت فرص الاستثمار خلال الفترة الماضية نتيجة فروق سعر العملة.

توافر السلع في الأسواق سيؤدي إلى استقرار الأسعار

ولفت السويدي إلى أن توافر السلع فى الأسواق سيؤدي إلى استقرار الأسعار، وتخفيف الأعباء على المواطنين، منوها بأن المشروع ضخم جدا ما يجعله في حاجه إلى خامات كثيرة جدا متوفرة في السوق المحلية، حيث ستوفر المصانع المصرية كافة احتياجات ومستلزمات تنفيذ المشروع. 

وأوضح السويدي أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة سيعمل على تشغيل الملايين من العمالة المتنوعة فى كافة المجالات والخدمات من عمال ومهندسين وحرفيين وأطباء وصناع وغيرهم، مشيرًا إلى أن المشروع بحجمه الكبير سيتم العمل به على مدار السنوات القادمة.

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وأضاف رئيس اتحاد الصناعات أن المشروع مبني على مخطط إقامة مدينة متكاملة توفر جميع الخدمات، في إطار المشروعات الطموحة لإقامة مدن متكاملة متخصصة في مجالات بعينها خلال المرحلة المقبلة كالمدن الذكية والتنموية والصناعية والطبية وغيرها.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن التوصل إلى اتفاق تنفيذ مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بالشراكة بين مصر والإمارات وباستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار.

اتحاد الصناعات رأس الحكمة الاستثمار في مصر توافر السلع والبضائع انخفاض الأسعار

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