الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"رأس الحكمة" أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر (إنفوجراف)

رأس الحكمة أضخم صفقة
"رأس الحكمة" أضخم صفقة استثمار

تتحرك الدولة في مخططاتها التنموية وفق استراتيجية مدروسة تستهدف الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي يتسم بها كل إقليم ومنطقة، وخلق قيمة اقتصادية مضافة لتدخلاتها التنموية في المناطق المختلفة يمكن الاستفادة منها بعد ذلك في شراكات استثمارية كبرى تحقق عوائد اقتصادية وتنموية كبيرة وإضافية لما تحقق بالفعل ومنه مشروع رأس الحكمة.

أكد رئيس الوزراء أن مشروع رأس الحكمة لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة، نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية، كما أننا سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح، وهذا من أعظم الطرق لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

المشروع ترجمة حقيقية لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع ترجمة حقيقية لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، رغم ما يثار في أحيان كثيرة أن الحكومة لا تأخذها على محمل الجدية، موضحا أن مثل هذه المشروعات تعتبر أحد الحلول المهمة لمسألة عدم توافر العملة الصعبة، ولاسيما أن مصر لا تتمتع بثروات طبيعية كبيرة، وبالتالي أحد مظاهر النجاح هو كيفية تعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية لدينا.

الاستثمارات المبدئية للمشروع على 22 مليار دولار

"رأس الحكمة" أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر

ويبلغ إجمالي المساحة المعروضة للاستثمار السياحي بمدينة رأس الحكمة نحو 11.5 مليون متر، بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار و351 مليون جنيه؛ لإقامة مشروعات سياحية متكاملة لجذب السائحين الوافدين إلى مصر لمنطقة رأس الحكمة، خاصة وأن البنية التحتية من طرق وخدمات في مراحل الإنشاء المتقدمة. وقد تزيد قيمة الاستثمارات المبدئية للمشروع على 22 مليار دولار.

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"رأس الحكمة" أضخم صفقة استثمار

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الصفقة التي تم إعلانها اليوم من شأنها أن تساعد أيضًا في القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصرية، كما أنه في ظل حجم الاستثمارات المُمثل في ذلك المشروع الضخم سيتم خلق ملايين من فرص العمل.

"رأس الحكمة" أضخم صفقة استثمار
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