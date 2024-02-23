رأس الحكمة.. لماذا سميت بهذا الإسم وأين تقع على الخريطة؟

رأس الحكمة.. لماذا سميت بهذا الاسم وأين تقع على الخريطة؟ من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها في الساعات الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك عقب إعلان الحكومة عن مشروعها الجديد والمسمى بـ"رأس الحكمة".

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

لماذا سميت رأس الحكمة بهذا الأسم وأين تقع على الخريطة؟

كان الملك فاروق اختار لنفسه مكانا خلايا في الساحل الشمالي ليكون مقرا لاستراحه له وأطلق عليه اسم "رأس الحكمة" تيمنا بحكمة الله، وهذه الاستراحة انتقلت بين الرؤساء بعد ذلك.

موقع رأس الحكمة بالساحل الشمالي

قرية "رأس الحكمة" تتبع محافظة مرسى مطروح وهي عبارة عن خليج يتواجد على ساحل البحر الأبيض في الساحل الشمالي يمتد بطول 50 كيلو متر على إحدى الشواطئ الرملية الناعمة، وتقع منطقة رأس الحكمة في شرق مدينة العلمين، غرب مدينة مرسى مطروح.

يمتد خليج رأس الحكمة من منطقة الضبعة الوقعة في الكيلو 170 على طريق الساحل الغربي وصولا إلى الكيلو 220 في مطروح.

موقع رأس الحكمة للأماكن الحيوية؟

يقع "رأس الحكمة" على مقربة من عدة أماكن حيوية واستراتيجية عديدة منها:

مطار العلمين الدولي.

سيدي عبد الرحمن.

ميناء الحمراء.

مشاريع رأس الحكمة.

هناك عدة مشاريع قائمة بالفعل على منطقة "رأس الحكمة" ومنها:

ماونتن فيو رأس الحكمة.

لا فيستا الساحل الشمالي.

كالي كوست.

كمبوند المصيف.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد اليوم مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد مدبولي فى تصريحات صحفية خلال مراسم توقيع العقود أن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أنه سيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات ضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.

وكشف مدبولي أن الصفقة تشمل ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره.

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