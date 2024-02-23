الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

صحة الدقهلية: 28 ألف سيدة استفادت من خدمات حملة "حقك تنظمي"

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اختتام فعاليات المرحلة الأولى  من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي".

وأوضح “مكين” أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 27679 سيدة على مستوى المحافظة منهن 21555 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة، إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 9 إدارات   هى "ميت غمر- المنصورة - محلة دمنة -أجا - بلقاس -  المطرية - الجمالية نبروه تمى الأمديد ".

وأضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة عملت علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة. 

جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
شريف مكين وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الدقهلية السيسي

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