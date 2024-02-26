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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لضبط الأسواق.. "الغرف التجارية" تكشف الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان 2024

الدكتور علاء عز أمين
الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية

تحدث الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان الكريم 2024، قائلا: "نعمل منذ فترة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير أجود السلع في كل أنحاء مصر".

وقال "عز" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شكل مجموعة عمل مكونة من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة والتنمية المحلية.

وتابع: "بشراكة تامة مع القطاع الخاص بدأنا بمنافذ في عواصم كل محافظة ثم بدأنا التوسع وافتتحنا 107 معارض ومستمرون في افتتاح المعارض، كما جرى تجهيز أماكن للتخزين لضمان توفر السلع بكل أنواعها وكمياتها طول الوقت".

وأردف، أمين عام اتحاد الغرف التجارية  أن الإفراج عن السلع بالموان مستمرة وهذا ما سيؤدي إلى تخفيض الأسعار..قائلا: "من هنا حتى رمضان هنلاقي انخفاضا مستمرا في الأسعار، وده اللي ابتدينا نشوفه في أسعار الجملة ويتزايد يوما بعد يوم بعد ما بيسمع في أسعار التجزئة".

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