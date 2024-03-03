سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 3-3-2024 في مصر 

أصبح البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية من أكثر الموضوعات بحثًا لمقارنته بسعر الدولار في السوق الموازية والذي بدأ يشهد انهيار تام واقترابه من السعر الرسمي للبنك المركزي المصري وهو الأمر المتوقع بعد توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة بين مصر والامارات باجمالي قيمة للمشروع ٣٥ مليار دولار لصالح الاقتصاد المصري.



ونرصد في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

30.8300 جنيه للشراء

30.9586 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك الاهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري



30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

أسعار العملات اليوم



يورو

33.3950 جنيه للشراء

33.5467 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

38.9969 جنيه للشراء

39.1688 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.6958 جنيه للشراء

22.7921 جنيه للبيع

كرون دانماركي

4.4807 جنيه للشراء

4.5001 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9037 جنيه للشراء

2.9167 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9788 جنيه للشراء

2.9921 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.0221 جنيه للشراء

35.1842 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.5547 جنيه للشراء

20.6446 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

8.2205 جنيه للشراء

8.2552 جنيه للبيع

دينــار كويتى

100.1787 جنيه للشراء

100.6292 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.3937 جنيه للشراء

8.4294 جنيه للبيع

دولار أسترالي

20.0302 جنيه للشراء

20.1200 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7772 جنيه للشراء

82.1248 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0737 جنيه للشراء

80.4161 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4524 جنيه للشراء

8.4923 جنيه للبيع

دينـار أردني

43.4225 جنيه للشراء

43.7144 جنيه للبيع

يوان صينى

4.2847 جنيه للشراء

4.3030 جنيه للبيع