سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 3-3-2024 في مصر
أصبح البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية من أكثر الموضوعات بحثًا لمقارنته بسعر الدولار في السوق الموازية والذي بدأ يشهد انهيار تام واقترابه من السعر الرسمي للبنك المركزي المصري وهو الأمر المتوقع بعد توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة بين مصر والامارات باجمالي قيمة للمشروع ٣٥ مليار دولار لصالح الاقتصاد المصري.
ونرصد في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
30.8300 جنيه للشراء
30.9586 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الاهلي المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات اليوم
يورو
33.3950 جنيه للشراء
33.5467 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
38.9969 جنيه للشراء
39.1688 جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.6958 جنيه للشراء
22.7921 جنيه للبيع
كرون دانماركي
4.4807 جنيه للشراء
4.5001 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9037 جنيه للشراء
2.9167 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9788 جنيه للشراء
2.9921 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.0221 جنيه للشراء
35.1842 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.5547 جنيه للشراء
20.6446 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
8.2205 جنيه للشراء
8.2552 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.1787 جنيه للشراء
100.6292 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3937 جنيه للشراء
8.4294 جنيه للبيع
دولار أسترالي
20.0302 جنيه للشراء
20.1200 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7772 جنيه للشراء
82.1248 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0737 جنيه للشراء
80.4161 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4524 جنيه للشراء
8.4923 جنيه للبيع
دينـار أردني
43.4225 جنيه للشراء
43.7144 جنيه للبيع
يوان صينى
4.2847 جنيه للشراء
4.3030 جنيه للبيع