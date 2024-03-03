الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 3-3-2024 في مصر 

الدولار
الدولار

أصبح البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية من أكثر الموضوعات بحثًا لمقارنته بسعر الدولار في السوق الموازية والذي بدأ يشهد انهيار تام واقترابه من السعر الرسمي للبنك المركزي المصري وهو الأمر المتوقع بعد توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة بين مصر والامارات باجمالي قيمة للمشروع ٣٥ مليار دولار لصالح الاقتصاد المصري.
 

ونرصد في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الدولار اليوم في مصر 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في  البنك المركزي المصري
30.8300 جنيه للشراء 
30.9586 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار في بنك الاهلي المصري 

  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 
  
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان  
  30.85 جنيه للشراء 
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في بنك مصر 
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر  
30.75 جنيه للشراء 
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 

30.85 جنيه للشراء 
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 
30.85 جنيه للشراء 
30.95 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 

30.85 جنيه للشراء 
30.95 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في  البنك التجاري الدولي cib 
30.85 جنيه للشراء 
30.95 جنيه للبيع

بورصة الذهب في مصر عقب الانهيار في أسعار التداول الصباحية

أسعار الذهب اليوم تبدأ بالانخفاض فى مستهل التعاملات الصباحية

أسعار العملات اليوم 
 

يورو
33.3950 جنيه للشراء 
33.5467 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى
38.9969 جنيه للشراء 
39.1688 جنيه للبيع 

دولار كنـدى 
22.6958 جنيه للشراء 
22.7921 جنيه للبيع 

كرون دانماركي
4.4807 جنيه للشراء 
4.5001 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
2.9037 جنيه للشراء 
2.9167 جنيه للبيع 

كرون ســويدى
2.9788 جنيه للشراء 
2.9921 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
35.0221 جنيه للشراء 
35.1842 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
20.5547 جنيه للشراء 
20.6446 جنيه للبيع 

ريـــال سعـــودى 
8.2205 جنيه للشراء 
8.2552 جنيه للبيع 

دينــار كويتى
100.1787 جنيه للشراء 
100.6292 جنيه للبيع 

درهم إماراتي
8.3937 جنيه للشراء 
8.4294 جنيه للبيع 

دولار أسترالي 
20.0302 جنيه للشراء 
20.1200 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين 
81.7772 جنيه للشراء 
82.1248 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى
80.0737 جنيه للشراء 
80.4161 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى
8.4524 جنيه للشراء 
8.4923 جنيه للبيع 

دينـار أردني
43.4225 جنيه للشراء 
43.7144 جنيه للبيع 

يوان صينى
4.2847 جنيه للشراء 
4.3030 جنيه للبيع 

 

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