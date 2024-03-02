السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وكيل "خطة النواب": دفعات صفقة رأس الحكمة قللت سعر الدولار فى السوق الموازية

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن استلام الحكومة المصرية الدفعة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمة بالساحل الشمالي، يسهم بشكل مباشر في تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد، وهو ما سينعكس على معدلات التضخم وخفض الأسعار.

وأوضح عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن توافر السيولة الدولارية في مصر سيسهم في سداد قيمة البضائع الموجودة في الجمارك وفتح المجال للمشروعات الحكومية والخاصة، ما سيؤدي إلى وفرة في الأسواق.

سعر الدولار فى السوق الموازية

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هذا الأمر انعكس على سعر الدولار في السوق الموازية، الذي هبط إلى أقل من 45 جنيها، ما يدل على أن السعر السابق الذي وصل إلى 70 جنيها كان نتيجة للمضاربة والتلاعب، مؤكدًا أن السعر العادل للدولار يعتمد على مدى توافر السيولة داخل البلد، وأنه كلما زادت السيولة انخفض السعر.

وتابع عمر قائلا: “تحدثنا سالفا بأن القصة عرض وطلب وأن سعر الدولار في السوق الموازية كان مبالغا فيه وبه مضاربة والكلام ثبت صحته الآن، ومع الدفعات القادمة من مشروع تطوير رأس الحكمة بالطبع ستؤثر بشكل إيجابي على الأسعار”.

انخفاض الأسعار فى الأسواق 

أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الأسواق تقاوم التغيير في البداية، وأن البائع عندما يجد الأسعار انخفضت سيتمسك بالأسعار القديمة، ولكن في السوق القادمة عندما يريد البيع سيضطر إلى الانسجام مع الأسعار الحالية، وتقل أسعار كل المنتجات، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية شهدت تحسنا ملحوظا في الأسواق.

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