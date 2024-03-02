بورصة الذهب في مصر عقب الانهيار في أسعار التداول الصباحية

زاد البحث عن بورصة الذهب في مصر عبر المنصات افلأكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال الساعات الماضية والتي تشهد انهيار في أسعار التداول في الصاغة المصرية منذ توافر سيولة دولار في البنوك المصرية إثر توقيع صفقة رأس الحكمة والتي توفر نحو 35 مليار دولار استثمارات مباشرة.

بورصة الذهب في مصر

تشهد بورصة الذهب في مصر انخفاضات متتالية خلال الساعات الماضية وذلك مع انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي منذ الإعلان عن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتوافر استثمارات قيمتها 35 مليار دولار وفيما يلي ترصد آخر تحديثات أسعار أعيرة الذهب المختلفة وفقا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات والتي جاءات كما يلي:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة بدون مصنعية

البيع 3314.25 جنيه.

الشراء 3257.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة بدون مصنعية

البيع 3038 جنيه.

الشراء 2985.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة بدون مصنعية

البيع 2900 جنيه.

الشراء 2850 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة بدون مصنعية

البيع 2485.75 جنيه.

الشراء 2442.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة بدون مصنعية

البيع 1933.25 جنيه.

الشراء 1900 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 12 في الصاغة بدون مصنعية

البيع 1657.25 جنيه.

الشراء 1628.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 9 في الصاغة بدون مصنعية

البيع 1242.75 جنيه.

الشراء 1221.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في الصاغة بدون مصنعية

البيع 23200 جنيه.

الشراء 22800 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.

سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية

البيع 2084$.

الشراء 2083$.

بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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