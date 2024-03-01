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مصر

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 1-3-2024 في الأسواق

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة

يحرص المواطنون على البحث عن أسعار البيض في نهاية التعاملات المسائية لمعرفة سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 1- 3- 2024 عبر جوجل، حيث استقر سعر كرتونة البيض اليوم بالأسواق المحلية عند مبلغ 148 جنيها للطبق الأبيض وقيمة 150 جنيها للطبق الأحمر بالمزرعة، طبقا لما ذكره عبدالعزيز السيد، بصفته رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، ودعا اتحاد منتجين الدواجن بوزارة التجارة والصناعة القيام بسرعة إدارج صناعة الدواجن من ضمن برامج التصدير، وذلك عقب إمدادها بالبيانات اللازمة، منوها أن هناك نحو 30 مؤسسة تكون خالية من أنفلونزا الطيور، وستواصل أعمال التصدير.

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سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 2024 في الأسواق 

وتسعى الحكومة المصرية لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية كافة احتياجات الأسواق المحلية وزيادة التصدير عبر تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب في محافظة الفيوم.

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 1- 3- 2024

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الجمعة 

وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الجمعة قيمة 165 جنيها للمستهلك، طبق عبدالعزيز السيد، ويصل إجمالي عدد المنشآت للثروة الداجنة بمصر نحو حوالي 38 ألف منشأة، وستشمل مزارع دواجن ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ لبيع أدوية بيطرية ولقاحات، طبق بيانات وزارة الزراعة.

ونفذت الحكومة المصرية مشروع الدواجن التكاملى في محافظة الفيوم عام 1983، وذلك بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من خلال الحكومة الهولندية، وذلك بغرض المحافظة على جميع سلالات الدواجن المحلية.

سعر كرتونة البيض اليوم للجملة

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم للجملة بين 148 جنيها للطبق الأبيض 150 جنيها للطبق الأحمر.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة 

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة 160 جنيها، وأشار تقرير في وزارة الزراعة بمصر إلى اعتماد وتسجيل عدد 40 منشأة داجنة معزولة، وذلك ضد أنفلونزا الطيور بمصر، مما قد ساعد في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام جميع منتجي هذه الصناعة، عقب توقفه منذ عام 2006.

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سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك عند 160 جنيها، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

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