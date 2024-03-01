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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

الدواجن
الدواجن

سجلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاع جديد خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت فور صفقة رأس الحكمة عند سعر 88 جنيها لتعود وترتفع، وسجلت اليوم الجمعة 92 جنيها، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاع خلال تعاملات اليوم بنحو 3 جنيهات، بعد ان تراجعت تحت مستوى 90 جنيها خلال اليومين الماضيين، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 92 جنيها.

وتوقع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية عبد العزيز السيد تراجع اسعار الفراخ بعد أن تراجعت أسعار الأعلاف. 

أسعار الدواجن اليوم الخميس 29-2-2024 في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 29-2-2024 في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم

  • كتكوت أبيض: 29 جنيها.
  • كتكوت أبيض شركات: 39 جنيها.
  • كتكوت أبيض قطعان: 26.25 جنيه.
  • كتكوت ساسو: 12 جنيها.
  • كتكوت ساسو بيور:  13 جنيها.
  • كتكوت بلدي:7.75 جنيه.
  • كتكوت نيوهوب: 38 جنيها.
  • كتكوت الفيروز: 33 جنيها.
  • كتكوت مكه المكرمة: 35 جنيها.
  • كتكوت رواد النيل: 35 جنيها.
  • كتكوت هجين: 10 جنيهات.
  • كتكوت جيل ثاني: 11.50 جنيه.
  • كتكوت روزي بيور: 13 جنيها.
  • كتكوت الوطنية: 37 جنيها.
  • كتكوت الوادي: 35.50 جنيه.

أسعار البط اليوم

  • بط مولار: 38.50 جنيه.
  • بط تسمين، فرنساوى، شريفان، المانى: 25.00 جنيها.
  • بط فرنساوى بكينى ابيض اوالوان: 16.00جنيها.

بورصة الدواجن اليوم

  • أسعار الفراخ سعر الساسو: 108 جنيهات في بورصة الدواجن الرئيسية.
  • أسعار الفراخ امهات بيضاء: 80 جنيها في بورصة الدواجن الرئيسية.
  • أسعار الفراخ البلدي: 130 جنيها في بورصة الدواجن.

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أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن

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