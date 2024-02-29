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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 29-2-2024 في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

شهد سوّق الكتاكيت إقبال كبير خلال الأيام القليلة الماضية، ويزداد التساؤل عن أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 29-2-2024 في بورصة الدواجن عبر جوجل، حيث هناك زيادة على استهلاك الكتاكيت بنسبة 25‎%‎ عن الاستهلاك الطبيعي نتيجة إلى زيادة الدورات التي تكون قبل شهر رمضان، مما تسبب في زيادة أسعارها بشكل كبير، وذلك وفقا لتصريحات نائب اتحاد منتجي الدواجن الدكتور ثروت الزيني، متوقعا تراجع أسعار الخامات الفترة المقبلة ومن ضمنها أسعار الكتاكيت.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 29-2-2024 في بورصة الدواجن 

وتقدم الدستور لمتابعيها أسعار الكتاكيت في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس داخل بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس عمر يوم

كتكوت أبيض شركات عمر يوم سجل سعره ما بين 33 جنيها إلى 39 جنيها داخل بورصة الدواجن.

كتكوت أبيض قطعان عمر يوم  سجل سعره ما بين 26 جنيها إلى 26.25 جنيه  داخل بورصة الدواجن.

كتكوت ساسو عمر يوم  سجل سعره ما بين 12 جنيها إلى 143 جنيها داخل بورصة الدواجن.

كتكوت ساسو بيور عمر يوم سجل سعره ما بين 13 جنيها إلى 154 جنيها داخل بورصة الدواجن.

كتكوت بلدي حر عمر يوم سجل سعره ما بين 8.5 جنيه 9.5 جنيه داخل بورصة الدواجن.

أسعار الكتكوت البلدي اليوم الخميس 

كتكوت هجين عمر يوم  سجل سعره مابين 10 جنيهات إلى 11 جنيها داخل بورصة الدواجن.

كتكوت جيل ثاني عمر يوم  سجل سعره ما بين 11.5 جنيه إلى 12.5 جنيه داخل بورصة الدواجن.

 كتكوت روزي بيور عمر يوم  سجل سعره ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه داخل بورصة الدواجن.

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أسعار كتكوت البط اليوم الخميس  29 -2-2024

بلغت أسعار الكتكوت بط فرنساوي عمر يوم 17 جنيها إلى 18 جنيها داخل بورصة الدواجن.

بينما سجلت أسعار الكتاكيت اليوم كتاكيت المسكوفي عمر يوم للمستهلك داخل بورصة الدواجن ما بين  46 جنيها إلى 47 جنيها.

كما سجلت أسعار الكتكوت بط مولار عمر يوم 38.50 جنيه و39.25 جنيه، للمستهلك داخل بورصة الدواجن.

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