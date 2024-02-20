الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نفوق 12 ألف كتكوت فى حريق مزرعة دواجن بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

شهدت عزبة المشاية التابعة لمجلس قرية الكفاح بمركز بدر، بمحافظة البحيرة، نشوب حريق بمزرعة دواجن على مساحة ١٠٠٠متر مربع، الأمر الذي أدى إلى نفوق ١٢٠٠٠  فرخ عمر ٢٠ يومًا.

وكشفت التحقيقات الأولية للحادث أن سبب اشتعال الحريق ماس كهربائي داخل المزرعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة من السيطرة على الحريق، قبل انتشاره إلى المباني المجاورة للمزرعة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث 

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق داخل مزرعة خاصة بتربية الدواجن، بناحية عزبة المشاية التابعة لمجلس قرية الكفاح التابعة لدائرة المركز، الأمر الذي أدى إلى نفوق عدد ١٢٠٠٠ فرخ عمر ٢٠ يومًا، وتمكنت وحدة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجرى تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 

نفوق دواجن محافظة البحيرة حريق مزرعة دواجن مركز بدر دمنهور

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