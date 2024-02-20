قافلة لتقديم خدمات طبية وبيطرية وتوعوية للمواطنين بالمجان بشبراخيت

وجهت الدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، مع الاهتمام المستمر بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

قافلة طبية مجانية بمركز شبراخيت.

ونظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة قافلة سكانية بمقر الوحدة الصحية بقرية كنيسة أورين، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.

وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 150 حالة بمختلف التخصصات "باطنة -أطفال - رمد -جلدية - أسنان - تحاليل"، وتم تقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم توعية المواطنين عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وأهمية التأمين على الحيوان والاهتمام بتطوير مراكز تجميع الألبان والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

كما تم تجريع 200 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية،وتم دعم القافلة بسيارة أسطوانات غاز عدد 250 اسطوانة بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة وتم الرد على شكاوى واستفسارات المواطنين عن نظام بطاقات التموين والدعم، بالإضافة إلى استكتاب عدد من المواطنين والاستفسار عن نظام محو الأمية.

كما تم خلال القافلة عقد ندوة عن المشكلة السكانية وخطورة الزواج المبكر على صحة الأم والجنين والتربية السليمه للأبناء.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان واستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات الطبيه اللازمه نحو أى حالات تستدعي تدخل جراحى وتحويلها إلى المستشفيات المركزية بوزارة الصحة.