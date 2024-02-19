ضبط 10 مخابز تتلاعب بوزن رغيف العيش فى البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظة البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها المواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية.

وأسفرت الحملات بمركز إدكو عن ضبط ١٠ مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبزا غير مطابق المواصفات، ومخبز آخر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.

وفي مركزي إيتاى البارود وكفرالدوار، تم ضبط ١٠٥ كجم كبدة منتهية الصلاحية، كما تم ضبط مخبز لحيازته كمية من السكر مجهولة المصدر، و٦ محلات جزارة لعرضها للبيع لحوما مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم ضبط وكمية من الأدوات البيطرية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية.

ضبط ٢٠ أسطوانة غاز داخل مزرعة دواجن

وفي مركز شبراخيت، تم ضبط ٢٠ أسطوانة غاز داخل مزرعة دواجن تستخدم في غير الغرض المخصص لها و٤٠٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية ونصف طن أسمنت و١٠ كجم سكر وطن أسمدة مجهول المصدر، كما تم تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وبمركزي بدر والرحمانية، تم ضبط مخبز لتجميعه ٥ شكائر دقيق بلدى مدعم و١٣ مخبزا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، ومخبز لعدم نظافة أدوات العجين و٤ مخابز لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، بالإضافة لتحرير ٦ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومحضر ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.

تم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.