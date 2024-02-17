توجيه من وكيل "زراعة البحيرة" بشأن مشاكل المزارعين فى المحافظة

عُقد اليوم السبت، بمجمع دمنهور الثقافى اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية المركزية للائتمان بالبحيرة، برئاسة الحاج سعيد محمد راشد رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان بالبحيرة، وحضور المهندس موفق محمود ساري، وكيل الوزارة رئيس قطاع الزراعة بالبحيرة، والمهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الشئون الزراعية بالبحيرة، والمهندس محمد عبد السلام تركى مدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة، والمهندس عبد المنعم بخيت مدير إدارة المتابعة بالتعاون الزراعى، والدكتور جمال سارى مدير إدارة التعاون الزراعى، والمهندسة رشا فخري مدير المتابعة المالية بالتعاون، ومحاسب محمد مهنا مدير الجمعية المركزية، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات بالبحيرة، المحاسب أحمد عبد العظيم بحيرى وكيل الوزارة ونائب مدير الإدارة، والمحاسب هشام عيسى جوده المدير العام ونائب مدير الإدارة، ورؤساء الجمعيات المشتركة بالمراكز ورؤساء الجمعيات المحلية على مستوى المحافظة وعددهم 404 جمعيات.

عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية

بدأ الاجتماع بكلمة الحاج سعيد محمد راشد رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان بالبحيرة، التي رحب فيها بالحضور، وبعد عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية، قال: إخوانى أعضاء الجمعية العمومية، كلكم يعرف ما كانت تعانى منه الجمعية قبل تولينا المسئولية من قصور فى بعض النواحى الإدارية وبعض المشاكل التى عرضت عليكم بالجمعية العمومية الماضية وبعون الله وبفضله فقد تمت إعادة هيكلة العمل الإدارى بالجمعية، وتمت إعادة الأمور إلى سابق عهدها من انضباط إدارى ومالي كما تعودنا أن نرى الجمعية دائما كجمعية رائدة على مستوى الجمهورية ومنارة لباقي تعاونيات الجمهورية.

ولفت إلى إنجاز اعتماد خطة للتحول الرقمى والعمل يجرى على قدم وساق لتكون الجمعية هى الأولى على مستوى الجمهورية فى ميكنة الحسابات واعتماد خطة للتحول الرقمى لتتماشي ورؤية الدولة 2030، وأصبحت الجمعية تمتلك أقوى مركز مالى على مستوى الجمهورية بالقطاع الزراعى.

وتابع: تم استغلال كافة موارد الجمعية التى لم تكن مستغلة من قبل من خلال استغلال أرض المخازن وكذا إعادة تشغيل معرض الجمعية الخاص بمستلزمات الإنتاج، وأصبحت الجمعيات المحلية الآن ومن خلال التعاون مع مديرية الزراعة بالبحيرة، الملاذ الآمن لفلاحى المحافظة من خلال توفير كافة المنتجات من مبيدات وتقاوى ومخصبات بالجمعيات حتى لا يتعرض الفلاحون للاستغلال، وإذا كان مجلس الإدارة بعون الله وتوفيقه وتضافر كافة جهود التعاونيات على مختلف مستوياتها قام بالأعمال التى عرضت على حضراتكم، فإننا نقدمها بكل تواضع مؤمنين بالله جلت قدرته، شاكرين له أن كتب لنا التوفيق وأعاننا، عاشت مصر حرة أبيه فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكل عام وأنتم بخير.



واستعرض المحاسب هشام عيسى جودة عضو الجهاز المركزى للمحاسبات تقرير الجهاز المركزى لمتابعة الخطة وتقويم الأداء وتقرير الجهة الإدارية المختصة وتقرير رئيس حسابات الجمعية.



وعلق المهندس محمد عبد السلام تركى مدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة، مؤكدا أن الجهة الإدارية تعمل دائما من أجل مساندة الجمعيات المحلية والجمعيات المشتركة، بالإضافة إلى الجمعية المركزية للائتمان والتى تقوم بدورها على أكمل وجه، ومن جانبنا أيضا نقوم دائما بالتوجيه ومتابعة تنفيذ التعليمات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات من أجل قيام تلك الجمعيات بدورها فى الوقوف بجانب الفلاح البحراوى وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج له من خلال الجمعيات المحلية.

أسعار الضمان الخاص بمحصول القطن للموسم الجديد



وقام المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة رئيس قطاع الزراعة بالبحيرة، اليوم، بالاستماع إلى مشاكل المزارعين من خلال رؤساء الجمعيات المحليه والمشتركات، ووجه بسرعة حل هذه المشاكل فورا والوقوف بجانب المزارع البحراوى من أجل زيادة المحصول خاصة فى تلك الأيام، وقام باستعراض أسعار الضمان الخاص بمحصول القطن للموسم الجديد، والذى لن يقل عن 12 ألف جنيه كحد أدنى لقنطار القطن بوجه بحرى، حيث أكد أنه تم توفير جميع أصناف التقاوى المعتمدة من مركز البحوث، ووزارة الزراعة لجميع الزراعات فى نطاق المحافظة، كما تم توفير الأسمدة الأزوتية اللازمة لجميع الزراعات الشتوية، بالإضافة إلى المبيدات الحشرية الموصى بها خلال هذه الفترة.

وبعد تعليقه على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أشار المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، فى كلمته إلى أن توجيهات معالى الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واضحة للجميع، وهى توفير كل ما يلزم المزارع المصرى بصفة عامة ومزارعى البحيرة بصفة خاصة، ونحن نعلم جيدا أن محافظة البحيرة من كبرى المحافظات الزراعية فى مصر، لذلك أصبح واجبا علينا جميعًا أن نهتم بمنتجاتنا، خاصة أن الاستثمار الزراعي أصبح واقعا مهما جدًا للجميع، ولذلك فجميع قيادات الزراعة بالبحيرة تعمل من أجل تذليل أي عقبات أمام أى مزارع من أجل الوصول لأعلى إنتاجية فى كافة المحاصيل، ثم وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان برئاسة الحاج سعيد محمد راشد، والعاملين بالجمعية ومجالس إدارات وأعضاء الجمعيات الزراعية الممثلين لمحافظة البحيرة ويصل عددهم إلى 404 رؤساء جمعيات على إصرارهم على الحضور اليوم بالرغم من سوء الأحوال الجوية، وأتمنى لكم دوام التوفيق والسداد، وأن يكون عام زراعى خير عليكم جميعًا وعلى مصرنا الحبيبة.



ثم استعرض المحاسب محمد مهنا، مدير الجمعية المركزية، مشروع خطة العمل السنوية، وهى التزام الجمعية بتنفيذ خطة وزارة الزراعة متمثلة فى مديرية الزراعة والإدارة العامة للتعاون الزراعى والتزام الجمعية بتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعى من مصادرها، الشركات أو الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال والخاص، والمتمثلة فى مبيدات الخطة وكذا مبيدات المحاصيل الصيفية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكافحة بمديرية الزراعة والإدارة العامة للتعاون الزراعى، بما يفيد صالح القطاع الزراعى بالبحيرة وتنمية الإنتاج والحرص على مصالح التعاونيين بالمحافظة فى توفير المستلزمات، واستمرار الجمعية فى توفير كل ما تحتاجه الجمعيات بدائرة المحافظة من مطبوعات، وكل ما يتطلبه العمل فى مجال الزراعة طبقا للاحتياجات المطلوبة واستمرار الجمعية فى سياسة توفير جميع المبيدات اللازمة للمحاصيل الصيفية والشتوية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكافحة بمديرية الزراعة، على أن تكون مصادر التوريد هي الجهات الأصلية للإنتاج أو الاستيراد لضمان الجودة وتقليل التكلفة، والعمل على فتح مجالات استثمارية للجمعية وذلك بالعمل على استثمار مخازن الجمعية سواء بالإيجار أو عمل مشروعات بها تقوم الجمعية بإقامتها، ودعم المركز المالي بالجمعية بدعم الاحتياطات سنويا بما يحقق طموحات الجمعية فى البنود السابقة من مستلزمات إنتاج ومشروعات طموحة، والعمل على تدعيم وتفعيل العمل التعاوني والترابط بين جميع وحدات البنيان التعاوني بما يحقق مصالح التعاونيات بمحافظة البحيرة وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجمعية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة.



ووجه الحضور الشكر لوكيل الوزارة وقيادات الزراعة بالبحيرة، على حضورهم اليوم والعمل على حل مشاكل جميع المزارعين فى كل المجالات والاستماع إلى مشاكلهم من خلال ممثليهم في الجمعيات المحلية والمشتركة على مستوى المحافظة متمنين لمصرنا الحبيبة دوام الأمن والأمان والاستقرار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.