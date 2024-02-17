السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

40 محضرًا تموينيًا لمخابز مخالفة فى البحيرة

حملة تموينية
حملة تموينية

وجَّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باستمرار حملات مديرية التموين بالبحيرة؛ لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة؛ للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة تموينية على أسواق البحيرة 

ونفَّذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت عن النتائج الآتية: 

- مركز كوم حمادة: ضبط مخبز تصرف في 27 شيكارة دقيق بلدي مدعم ومخبز لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن، ومخبزين أنتجا خبزًا غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات.

- مركز الدلنجات: ضبط 10 مخابز أنتجت خبزًا ناقص الوزن، و3 مخابز لإنتاجها خبزًا غير مطابق للمواصفات، ومخبز لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، بالإضافة إلى تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز.

- الرحمانية ودمنهور: ضبط مخبزين أنتجا خبزًا ناقص الوزن بمقدار 28 جرامًا و29 جرامًا للرغيف الواحد، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليهما وغلقهما لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين، كما تم ضبط 3 مخابز تصرفوا في 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق بيعها بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذلك مخبز أنتج خبزًا ناقص الوزن، و3 مخابز توقفت عن الإنتاج دون إذنٍ مُسبَق أو وجود عذر قهري، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

تحرير محضر تموينى مخابز بلدية تموين البحيرة نهال بلبع البحيرة

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