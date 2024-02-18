انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" فى البحيرة

اكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره أن القضية السكانية هى أخطر القضايا التى تواجهنا، ولابد من تكاتف جميع الجهود لمواجهتها، وأن يكون هناك حلول واقعية وملموسة لها، مشيرا إلى أن الهدف من انطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية التوعوية والخدمية لتنظيم الأسرة، هو تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، وخاصة للمناطق المحرومة من الخدمة.

انطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية

كا أكد الأستاذ الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة خلال الاحتفالية التى تم تنظيمها بالوحدة الصحية بسمخراط بالرحمانية ، بمناسبة إنطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية التوعوية والخدمية الموسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار ( حقك تنظمي ) ضمن مبادرة "أيامنا أحلى " والتى يتم تنفيذها من خلال ادارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والسكان بالبحيره، أنه تم اطلاقها لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، ومن أجل تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة، وحرصًا على تلبية الإحتياجات غير الملباه للمجتمع.

وتأتي هذه الحملة التى تقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره، وبتوجيهات الأستاذ الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره وتشمل المرحلة الأولى منها إدارات: " كفر الدوار – حوش عيسى – أبو حمص – التحرير – وادي النطرون – إيتاي البارود –إدكو – الرحمانية " اعتبارًا من اليوم الأحد ۱۸ /٢ وحتى الخميس ٢٠٢٤/٢/٢٢ كمرحلة أولى

وخلال اللقاء الإعلامي الموسع، الذى تم عقده بوحدة صحة الأسرة بسمخراط، بحضور الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والمهندس الحسينى أبو عيانه رئيس مجلس مدينة الرحمانية، والدكتورة كريمه السلاموني مدير وحدة السكان بالمحافظه، والدكتورة أميره عبدالعال مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتور أحمد زين مدير الإدارة الصحية بالرحمانية، وممثلي الأوقاف والمنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية، وقيادات الوحدة المحلية والصحة والرائدات الريفيات، ولفيف من السادة والسيدات الحضور.

وخلال الاحتفالية، وجه الأستاذ الدكتور هاني جميعه الشكر لجميع الحضور ولجميع من ساهم فى إقامة تلك الإحتفالية، ونقل سيادته تحية الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لهم جميعا، ووجه الشكر والتحية للعاملين بإدارة تنظيم الأسرة على مجهوداتهم المتنوعة، فى القوافل السكانية والتوعوية والحملات والمبادرات المختلفة،وأعرب سيادته عن خالص تقديره لكل من يعمل بضمير وإخلاص وخاصة فى مجال تنظيم الأسرة، الذى يحتاج لجهود غير عادية فى الإقناع للمواطنين بأهمية تنظيم الأسرة.

وأكد ايضًا أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان بالإضافة الي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان.

وأوضح وكيل الوزارة بأنه سيتم تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا احلي بكل الإدارات المشاركة واقامة معارض لمنتجات نوادي المرأه بجميع الإدارات المشاركة، وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة،وحث الجميع على الإهتمام بموضوع تنظيم الأسرة، وخاصة علماء الأزهر والأوقاف وكل قيادي مؤثر فى مجتمعه، وأوضح أننا نحتاح مساعدة الجميع في التوعية بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى المتوفرة فى كل المراكز الطبية، ومعاونة الرائدات فى مهمتهم.

كما قامت الدكتورة أميره عبدالعال بتوجيه الشكر للجميع والتنويه عن الحملة، وحثت الجميع على العمل بفكر جديد، وأن يكون هناك تعاون تام من الجميع مع إدارة تنظيم الأسرة لمواجهة المشكلة السكانية، وتمنت التوفيق للجميع.