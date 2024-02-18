الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

علاج 50 ألف رأس ماشية وتحصين 105 آلاف ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بالبحيرة

تحصين
تحصين

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والعمل على توفير بيئة صحية وغذائية وبيولوجية آمنة لها للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحي والآمن لمواطني المحافظة.
 

 إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محي الدين خلال الأسبوع  المتتهي في 15 فبراير 2024 عن: 

إدارة الرعاية البيطرية، وبلغ إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات 42073 حيوانًا، وبلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 10 قوافل بإجمالي 8372 حيوانًا معالجًا، حيث تم الاشتراك في القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز دمنهور - الدلنجات - كوم حماده - التحرير - كفر الدوار - شبراخيت - رشيد - المحمودية - أبو حمص تم خلالها علاج 4900 طفيليات خارجية، و2350 طفيليات داخلية.

 إدارة الوقاية بالطب البيطري بالبحيرة 

وبلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشيه خلال الحملة القومية للتحصين والتي بدأت 27/1/2024 ضد مرضي الجلد العقدى وجدري الأغنام 105066، كما تم تحصين 45 أبقار ضد حمى الثلاث أيام وتحصين 752 رأس ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، وتم إصدار 400 تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية، وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.

 إدارة المجازر الحكومية بمحافظة البحيرة 

وبلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1320 رأس ماشية، كما بلغت مذبوحات الدواجن 222346، وتم عمل 11 حملة تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير 30 قضية بإجمالي مضبوطات 8288 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم اختبار 251 حيوانًا وتحصين 10 لمرض البروسيلا و249 لمرض السل البقري، وتم عمل 54 ندوة إرشادية تضمنت 157 موضوع مختلف، وعدد 290 توعية إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الاغنام و4 ندوات وتوعيات إرشادية قام بها أطباء الإدارة بالمديرية في أماكن مختلفة، بالإضافة إلى فيديو و4 منشورات إرشادية على صفحة الإرشاد البيطري.  

كما تم الاشتراك في 3 قوافل سكانية وعمل توعية إرشادية مصاحبة للقافلة، تم اختبار 24 عينة منهم 19 عينة اختبار حساسية للألبان و5 عينات تحديد نسبة العد الفطرى في اللبن، تم إجراء الفحص التناسلي لعدد 1655 رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لـ487 رأس ماشية.

كما تم علاج 1168 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة، وبلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 10494 رأس ماشية وأغنام.

البحيرة الطب البيطري محافظة البحيرة دمنهور القوافل الطبية نهال بلبع

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