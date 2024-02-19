الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

ضبط 33 طن أعلاف داخل مصنع أعلاف يعمل بدون ترخيص في البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

 

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر  مدير المديرية، وتحت إشراف  محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة  مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز أبو حمص، أسفرت عن ضبط 33 طن أعلاف داخل مصنع أعلاف يعمل بدون ترخيص من هيئة التنمية الصناعية وبدون سجل صناعي، وبدون ترخيص من وزارة الزراعة ومجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.

 

كما تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة من ضبط كميات من السولار تقدر بـ 2000 لتر بأحد محطات الوقود غير مرخصة بمركز الدلنجات، حيث يقوم صاحبها بتجميع وبيع السولار في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، هذا وقد تم التحفظ علي المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من ناحية أخرى قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت عن ضبط مخبز تصرف فى 27 شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات، بدائرة مركز شرطة كوم حمادة. 

٣٣ طن اعلاف اعلاف مغشوشة مصنع بدون ترخيص تموين البحيرة مواد بترولية

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