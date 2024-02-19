"المال" يُنهي حياة صياد خنقًا على يد صديقة بالبحيرة

شهدت قرية، الدخلى التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حماده بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة، إذ قام عامل، بإنهاء حياة صديقة، بسبب خلافات مالية بينهما، قام على أثرها باستضافته داخل منزلة وقام بخنقه حتى فارق الحياة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة كوم حماده يفيد،" ايمن م ا" قرية الدخلي ٣٩ سنة صياد جثه هامده بدون أي علامات حيويه اسفكسيا الخنق ويوجد كدمات حول الرقبه اشتباه تعدي من الغير تم وضع الجثه بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة وتم تحرير المحضر اللازم.

وعلى الفور أمن العميد أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد الشاذلى رئيس فرع البحث الجنائي فرع بدر، والمقدم كريم الخولى رئيس مباحث مركز شرطة كوم حماده وذلك لسرعة كشف غموض الحادث، وسرعة ضبط مرتبطه.

وبالفحص توصلت تحريات فريق البحث الجنائي أن وراء إرتكاب الواقعة " ا ا ل" عامل ومقيم بذات القرية وذلك عقب حدوث خلافات مالية بينهما، قام على أثرها باستضافته داخل منزلة ثم قام بخنق المجنى علية حتى فارق الحياة، وتمكنت وحده البحث الجنائي بمركز شرطة كوم حماده من ضبط المتهم، وبمواجهتة اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.