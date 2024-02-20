الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر حادث تصادم فى البحيرة

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى 5 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 9 آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية الحجناية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية اتجاه القاهرة، أمام قرية الحجناية التابعة لذات المركز، مما نتج عنه مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.
 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إلى مكان الحادث وتبين وقوع تصادم بين سيارتين، وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وأسفر عنه وفاة 5 أشخاص تم نقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور وجروج متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

مصرع ٥ اشخاص اصابة ٩ اشخاص محافظة البحيرة الدلنجات دمنهور

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