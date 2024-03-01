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مصر

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024 في الأسواق المصرية

دواجن
دواجن

مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة شهدت أسعار الدواجن استقرارا في الأسواق، بعدما تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض أسعار الأعلاف في الأسواق. 

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024 في بورصة الدواجن 

ويقدم “الدستور” في التقرير التالي أسعار الدواجن في الأسواق مع بداية التعاملات الصباحي وجاءت كالتالي:

أسعار الفراخ اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

يبحث الكثير من ربات المنازل عن أسعار الدواجن البيضاء، خاصة داخل بورصة الدواجن حيث سجلت الأسعار اليوم الجمعة استقراراً ملحوظاً في الأسعار، وقد بلغت أسعارها ما بين 88 جنيهًا إلى 90 جنيهًا داخل البورصة ويتم إضافة ما بين 8 إلى 10 جنيهات على كل كيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الجمعة  

وسجلت أسعار الدواجن الساسو اليوم الجمع أسعار بين 100 جنيه إلى 104 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

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أسعار الفراخ البلدي اليوم الجمعة  

وأسعار لحم الفراخ البلدي استقرت اليوم في الأسواق للمستهلك، حيث سجلت أسعارها داخل بورصة الدواجن بسعر 140 جنيها للكيلو، مع إضافة 10 جنيهات كهامش ربح في المحلات التجارية.

أسعار البانيه والأوراك اليوم الجمعة  

أسعار الدواجن اليوم الجمعة سجلت 205 جنيهًات للكيلو في الأسواق الشعبية. كما سجلت صدور الفراخ بالعظم والتي وصل سعرها إلى 140 جنيهًا للكيلو. ووصل سعر أجنحة الدواجن في الأسواق الشعبية ما بين 70 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

كما سجلت أسعار الهياكل بين 60 إلى 65 جنيهًا للكيلو. سجلت أسعار الشيش طاووق اليوم الجمعة بين 200 و210 جنيهات. 

كما سجلت أسعار الأوراق اليوم بين 90 و100 جنيه في الأسواق، بينما بلغت أسعار كيلو الكبدة اليوم 110 جنيهات في الأسواق الشعبية.

أما بالنسبة لأسعار البيض اليوم الجمعة:


- سعر البيض الأبيض 149 جنيهًا للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 165 جنيهًا.
- سعر البيض الأحمر 151 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 170 جنيهًا.
- سعر البيض البلدي بين 145 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك إلى 175 جنيهًا.

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