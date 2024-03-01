رئيس "الخدمات البيطرية": متابعة لبرنامج المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور لدعم صناعة الدواجن

أكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدكتور إيهاب صابر، أن الهيئة تتابع برنامج المنشآت المعزولة الذي يعد نظامًا دوليًا توصي به المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) لإتاحة الفرصة للدول للتصدير إلى الخارج، بشرط ضمان خلو هذه المنشآت من الأمراض الوبائية، والذي تم من خلاله اعتماد المنظمة 37 منشأة دواجن تابعة لكبرى الشركات العاملة في مجال صناعة الدواجن كمنشآت معزولة وخالية من مرض إنفلونزا الطيور بجمهورية مصر العربية.

وقال صابر، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية ودعم صناعة الدواجن وحماية صحة الإنسان في إحكام السيطرة على الأمراض الوبائية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ودعم مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي.

وأضاف أن الهيئة تقوم بعمل برنامج المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور من خلال فريق عمل مؤهل وعلى درجة عالية من الكفاءة الفنية والخبرة في مجال الأمن الحيوي ولديه كل الخبرات الخاصة بتطبيق جميع التدابير الصحية من إجراءات المسوح الوبائية والإنذار المبكر وتطبيق الأمن الحيوي والتحصين للتحكم والسيطرة على المرض، إضافة إلى الإجراءات المشددة المتبعة لمنع وصوله إلى المنشآت الخالية من المرض، وذلك طبقًا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وأشار رئيس الخدمات البيطرية إلى أنه يتم أيضًا تجديد الاعتماد لهذه المنشآت من خلال إصدار الشهادات السنوية، وبناء على النتائج السلبية للعينات الدورية المسحوبة خلال العام السابق، الأمر الذي يتيح للمنشآت المعتمدة التصدير للخارج (بيض التفريخ – بيض المائدة – كتاكيت عمر يوم - دواجن مجمدة ومبردة ومصنعات الدواجن).

تصدير 900 ألف و228 كتكوت تسمين خلال شهر فبراير

وأوضح أنه تم تصدير منتجات الدواجن إلى دول: الإمارات العربية المتحدة، سوريا، الأردن، فلسطين، إثيوبيا، أوغندا، نيجيريا، ليبيا، الكاميرون، ومالاوي، كما تم اعتماد 4 منشآت للتصدير للمملكة العربية السعودية، وذلك بناء على زيارة وفد فني رسمي، حيث اتضح للجانب السعودي سلامة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تتم وفقًا للمعايير الصحية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، حيث تم تصدير 900 ألف و228 كتكوت تسمين خلال شهر فبراير الماضي، ويتم التجديد تباعًا وفقًا لإجراءات المتابعة الدورية ونتائج العينات.

وأكد صابر استعادة مصر لدورها الريادي في مجال صناعة الدواجن، وذلك بناء على الثقة في قدرات خدماتها البيطرية الحكومية على المستوى الدولي، وبعد إتاحة الفرصة لفتح باب تصدير الدواجن ومخرجاتها إلى الخارج من خلال هذه المنشآت سيؤدي ذلك إلى تشجيع مزيد من المنشآت العاملة في مجال صناعة الدواجن على التقدم بطلبات مماثلة لاعتمادها رسميًا، حيث جار إعداد ملف اعتماد 7 منشآت للإعلان عنها على موقع المنظمة، والتي أكملت عامًا للفحص، كما توجد عدد من المنشآت تحت الفحص لم تكمل عامًا على انضمامها للبرنامج.

وأشار إلى أن هيئة الخدمات البيطرية تقدم كل الدعم لجميع الشركات التي حصلت على اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان، والشركات التي ترغب في الحصول على الاعتماد من أجل النهوض بصناعة الدواجن المصرية.