أسعار الذهب اليوم تبدء بالإنخفاض في مستهل التعاملات الصباحية

يتابع الكثير من الأشخاص أسعار الذهب اليوم حيث يبرز بشكل لافت، اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار أعيرة الذهب في الفترة الحالية خاصةً في ظل الانخفاض الكبير الذي شهدته أسواق المعدن الثمين خلال الأسبوع الماضي يتجسد هذا الاهتمام في رغبة المواطنين في معرفة آخر التحديثات لأسعار الذهب اليوم.



أسعار الذهب اليوم السبت 2 مارس 2024

وبدات حركة التداولات والتعاملات الصباحية بارتفاع طفيف عن السعر الختامي لتعاملات أمس حيث ارتفع سعر عيار 21 الأكثر شيوعا 5 جنيهات ومن ثم بدأت تنخفض بشكل طفيف واليكم أسعار الذهب اليوم:

وسجل عيار 18 نحو 2494 جنيهًا للجرام

كما سجل عيار 21 في أخر تحديث له 2910 جنيهًا مصريًا للجرام

أما عيار 24 فسجل 3326 جنيهًا للجرام.



ويتطلع الأشخاص والمستثمرين لمعرفة أسعار الذهب اليوم وذلك بهدف تحديد اللحظة المثلى للشراء والاستفادة من التراجع الحالي في الأسعار ويرى العديد من الأفراد في هذه الفترة فرصة مواتية للادخار والاستثمار في المعدن الثمين، مستغلين التقلبات السعرية لتحديد الوقت الأمثل للقيام بعمليات الشراء.



سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في آخر تحديث له نحو 23،280 جنيه وهو يتكون من 8 جرامات من الذهب عيار 21 ويتميز بكونة قطعة ذهبية تصلح للإدخار والإستثمار كما أنه له عائد عند بيعه كجزء من المصنعية ماتعرف بـ"الكاش بالك" في حال الحفاظ عليه في غلافه كما يمكن استخدامه كهدية ثمينة.



سعر الذهب عالميا

وسجل سعر أونصة الذهب على شاشة البورصة العالمية 2083 دولار أمريكي، حيث شهد سعر الذهب عالميا ارتفاعًا طفيفًا خلال الساعات الماضية كما انه من المتوقع أن يستمر تقلب سعر الذهب خلال الأسابيع القادمة.



صفقة رأس الحكمة وسعر الذهب

وشهدت شهر فبراير العديد من السيناريوهات في السوق المحلي للذهب حيث توقفت التسعيرة في بداية الشهر بسبب عدم الاستقرار، ولكن كان متوسط السعر حوالي 4000 جنيه للجرام عيار 21 وظل السعر في الإرتفاع وفي نهاية الشهر، انخفض السعر إلى 2925 جنيهًا للجرام، بانخفاض نسبته 26.8%، أي ما يقرب من 1075 جنيهًا، وذلك عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار، حيث ستحصل مصر على 15 مليار دولار خلال أسبوعين الجزء الثاني من الصفقة بقيمة 20 مليار دولار سيتم تحويله إلى مصر بعد شهرين، مع الاحتفاظ بنسبة أرباح من المشروع تصل إلى 35%.

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