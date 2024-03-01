الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 1-3-2024 فى البنوك

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة استقرار سعري مقابل الجنيه المصري مع حفاظ البنك المركزي المصري على قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 1-3-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي: 30.65 جنيه للشراء، و30.75 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي: 30.60 جنيه للشراء، و30.70 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في بنك HSBCمصر: 30.55 جنيه للشراء، و30.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك عودة:30.50 جنيه للشراء، و30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول: 30.45 جنيه للشراء، و30.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي المصري: 30.40 جنيه للشراء، و30.50 جنيه للبيع. 

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات اليوم الخميس

وصول أول دفعة من أموال "رأس الحكمة": ماذا عن أسعار الدولار اليوم؟

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 1 مارس 2024، وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.70 جنيه للشراء، و30.80 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024 استقرار سعري، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8414 جنيه 30.9386 جنيه
يورو33.3982 جنيه33.5158 جنيه
جنيه إسترلينى38.9897 جنيه39.1342 جنيه
فرنك سويسرى35.0351 جنيه35.1615 جنيه
100 ين يابانى20.5596 جنيه20.6285 جنيه
ريال سعودى8.2235 جنيه8.2498 جنيه
دينار كويتى100.2126 جنيه100.5609 جنيه
درهم إماراتى8.3968 جنيه8.4237 جنيه
اليوان الصينى4.2863 جنيه4.3002 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضاً

وصول أول دفعة من أموال "رأس الحكمة": ماذا عن أسعار الدولار اليوم؟

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في مصر اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار الان توقعات سعر الدولار الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك اعلى سعر للدولار سعر الدولار الدولار فى الصرافة الدولار فى مصر الان الدولار في البنك الدولار مقابل الجنيه

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

ماتت قتلا أم قهرا.. القصة الكاملة لوفاة نيرة صلاح طالبة جامعة العريش

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

سعر الذهب اليوم الجمعة 1-3-2024 فى مصر للبيع والشراء

هل أتمت الحكومة صفقة بيع شركة "وطنية"؟ متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل

"الزراعة": 274 منفذا ثابتا.. وتخفيضات أسعار السلع تصل لـ50%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70