سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 1-3-2024 فى البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة استقرار سعري مقابل الجنيه المصري مع حفاظ البنك المركزي المصري على قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 1-3-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي: 30.65 جنيه للشراء، و30.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي: 30.60 جنيه للشراء، و30.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBCمصر: 30.55 جنيه للشراء، و30.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك عودة:30.50 جنيه للشراء، و30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول: 30.45 جنيه للشراء، و30.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي المصري: 30.40 جنيه للشراء، و30.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 1 مارس 2024، وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.70 جنيه للشراء، و30.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024 استقرار سعري، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

العملة شراء بيع دولار أمريكى 30.8414 جنيه 30.9386 جنيه يورو 33.3982 جنيه 33.5158 جنيه جنيه إسترلينى 38.9897 جنيه 39.1342 جنيه فرنك سويسرى 35.0351 جنيه 35.1615 جنيه 100 ين يابانى 20.5596 جنيه 20.6285 جنيه ريال سعودى 8.2235 جنيه 8.2498 جنيه دينار كويتى 100.2126 جنيه 100.5609 جنيه درهم إماراتى 8.3968 جنيه 8.4237 جنيه اليوان الصينى 4.2863 جنيه 4.3002 جنيه