استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات اليوم الخميس

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية تعاملاته اليوم الخميس ونهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.



وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع. أما البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.94 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية (اليورو) تباينًا في الشراء والبيع خلال تعاملاتها في البنوك المصرية.. ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 33.29 جنيه للشراء، 33.44 جنيه للبيع.

أما البنوك الخاصة، سجل في البنك التجاري الدولي 33.30 جنيه للشراء، و33.58 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.34 جنيه للشراء، و33.49 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تباينًا في بداية تعاملاته في البنوك المصرية. ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 38.92 جنيه للشراء، و39.09 جنيه للبيع.. أما البنوك الخاصة، سجل في البنك التجاري الدولي 38.93 جنيه للشراء، و39.26 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 38.99 جنيه للشراء، 39.17 جنيه للبيع.



وعربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 8.19 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 99.36 جنيه للشراء، 100.31 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.