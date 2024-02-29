سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 29-2-2024 فى مصر
يستمر الاستقرار المتوقع لسعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية في البنوك المصرية والأجنبية خاصة في أعقاب توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات والعائد منها بتوفير 35 مليار دولار للاقتصاد المصري.
نرصد في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الخميس 29-2-2024 وسعر الريال السعودي والعملات الأجنبية الأخرى في معاملات البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار الأمريكى في البنك المركزي المصري
30.8300 جنيه للشراء
30.9586 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار في معاملات بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في معاملات بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في معاملات بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
8.2202 جنيه للشراء
8.2550 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-2-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك
أسعار العملات اليوم
يورو
33.3426 جنيه للشراء
33.4941 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
38.9938 جنيه للشراء
39.1719 جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.7075 جنيه للشراء
22.8039 جنيه للبيع
كرون دانمركى
4.4736 جنيه للشراء
4.4929 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9109 جنيه للشراء
2.9237 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9795 جنيه للشراء
2.9926 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.0301 جنيه للشراء
35.1922 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.4660 جنيه للشراء
20.5555 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.1266 جنيه للشراء
100.6554 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3928 جنيه للشراء
8.4301 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
20.0395 جنيه للشراء
20.1386 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7772 جنيه للشراء
82.2710 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0737 جنيه للشراء
80.4202 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4524 جنيه للشراء
8.4923 جنيه للبيع
دينـار أردنـى
43.4225 جنيه للشراء
43.7144 جنيه للبيع
يوان صينى
4.2824 جنيه للشراء
4.3004 جنيه للبيع