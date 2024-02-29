الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 29-2-2024 فى مصر 

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

يستمر الاستقرار المتوقع لسعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية في البنوك المصرية والأجنبية خاصة في أعقاب توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات والعائد منها بتوفير 35 مليار دولار للاقتصاد المصري.

نرصد في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الخميس 29-2-2024 وسعر الريال السعودي والعملات الأجنبية الأخرى في معاملات البنوك المصرية والأجنبية.
 سعر الدولار اليوم في مصر 

 

سعر الدولار الأمريكى في البنك المركزي المصري 

30.8300 جنيه للشراء 
30.9586 جنيه للبيع 
 

سعر  الدولار في البنك الأهلي المصري  
30.75 جنيه للشراء 
30.85 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار في معاملات بنك الإسكندرية   

30.85 جنيه للشراء 
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في معاملات بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء 
30.85 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سعر الدولار في معاملات بنك التعمير والإسكان 

30.85 جنيه للشراء 
30.95 جنيه للبيع 

سعر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي cib 

30.85 جنيه للشراء 
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 28-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الدولار اليوم الثلاثاء والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري الآن في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 

سعر الريال السعودي  في البنك المركزي المصري 
8.2202 جنيه للشراء 
8.2550 جنيه للبيع   

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع   

 سعر الريال السعودي  في  بنك مصر  

8.19 جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع   
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري  

 سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع


 سعر الريال السعودي  في البنك التجاري الدولي cib 

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-2-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك
 

أسعار العملات اليوم  

يورو 
33.3426 جنيه للشراء 
33.4941 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى
38.9938 جنيه للشراء 
39.1719 جنيه للبيع 

دولار كنـدى
22.7075 جنيه للشراء 
22.8039 جنيه للبيع 

كرون دانمركى
4.4736 جنيه للشراء 
4.4929 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
2.9109 جنيه للشراء 
2.9237 جنيه للبيع 

كرون ســويدى
2.9795 جنيه للشراء 
2.9926 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
35.0301 جنيه للشراء 
35.1922 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
20.4660 جنيه للشراء 
20.5555 جنيه للبيع 

دينــار كويتى
100.1266 جنيه للشراء 
100.6554 جنيه للبيع 

درهم اماراتى
8.3928 جنيه للشراء 
8.4301 جنيه للبيع 

دولار اســـترالى
20.0395 جنيه للشراء 
20.1386 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين 
81.7772 جنيه للشراء 
82.2710 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى
80.0737 جنيه للشراء 
80.4202 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى
8.4524 جنيه للشراء 
8.4923 جنيه للبيع 

دينـار أردنـى
43.4225 جنيه للشراء 
43.7144 جنيه للبيع 

يوان صينى
4.2824 جنيه للشراء 
4.3004 جنيه للبيع 

 

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