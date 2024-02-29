سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 29-2-2024 فى مصر 

يستمر الاستقرار المتوقع لسعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية في البنوك المصرية والأجنبية خاصة في أعقاب توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات والعائد منها بتوفير 35 مليار دولار للاقتصاد المصري.

نرصد في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الخميس 29-2-2024 وسعر الريال السعودي والعملات الأجنبية الأخرى في معاملات البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار الأمريكى في البنك المركزي المصري



30.8300 جنيه للشراء

30.9586 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار في معاملات بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار في معاملات بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في معاملات بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

8.2202 جنيه للشراء

8.2550 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-2-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك



أسعار العملات اليوم

يورو

33.3426 جنيه للشراء

33.4941 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

38.9938 جنيه للشراء

39.1719 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.7075 جنيه للشراء

22.8039 جنيه للبيع

كرون دانمركى

4.4736 جنيه للشراء

4.4929 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9109 جنيه للشراء

2.9237 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9795 جنيه للشراء

2.9926 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.0301 جنيه للشراء

35.1922 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.4660 جنيه للشراء

20.5555 جنيه للبيع

دينــار كويتى

100.1266 جنيه للشراء

100.6554 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3928 جنيه للشراء

8.4301 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

20.0395 جنيه للشراء

20.1386 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7772 جنيه للشراء

82.2710 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0737 جنيه للشراء

80.4202 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4524 جنيه للشراء

8.4923 جنيه للبيع

دينـار أردنـى

43.4225 جنيه للشراء

43.7144 جنيه للبيع

يوان صينى

4.2824 جنيه للشراء

4.3004 جنيه للبيع



