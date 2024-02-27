سعر الدولار اليوم الثلاثاء والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري الآن في البنوك

ارتفع البحث عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 في البنوك المصرية، على محركات “جوجل” خلال الأيام القليلة الماضية بعد انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، ويعد الدولار من أكثر المؤثرات الاقتصادية التي تؤدي إلى تغير حركة أسعار السلع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري

ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 في التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

«الدستور» يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، وقد استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر استقر اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 استقرارًا خلال مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا: