الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري الآن في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

ارتفع البحث عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 في البنوك المصرية، على محركات “جوجل” خلال الأيام القليلة الماضية بعد انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، ويعد الدولار من أكثر المؤثرات الاقتصادية التي تؤدي إلى تغير حركة أسعار السلع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري

ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 في التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

«الدستور» يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، وقد استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-2-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر استقر اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 استقرارًا خلال مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا:

  • سعر الدينار الكويتي بلغ 100.22 جنيه للشراء، 100.57 جنيه للبيع.
  • سعر اليورو بلغ 33.30 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.
  • سعر الجنيه الإسترليني بلغ 38.90 جنيه للشراء و39.05 جنيه للبيع.
  • سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع
الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الثلاثاء البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدينار الكويتي

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-2-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

الأكثر قراءة

عاجل.. خريطة مدينة رأس الحكمة الجديدة بعد قرار الرئيس السيسى بإنشائها

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

"شاهد خالته في الحرام".. الحكم بإعدام أب قتل طفله في الإسكندرية

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

عاجل| رئيس الوزراء يستعرض العروض المقدمة لشركة "وطنية": لدينا سوق جاذبة للاستثمارات

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داوود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة