سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 28-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28-2-2024 مقابل الجنيه المصري من أكثر الموضوعات التي تهم المصريين خلال هذه الأيام، مع توافد آلاف المصريين في أفواج المعتمرين لأداء عمرة رمضان الذي يتزامن مع الحادي عشر من مارس المقبل، ويهتم المقبلون على السفر للسعودية بتوفير الريال السعودي بالسعر الرسمي من البنوك والصرافة الرسمية بدلًا من استغلال

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28-2-2024 مقابل الجنيه لم يشهد أي تغيرات، حيث بلغ سعر الشراء 8.22 جنيه وسجل سعر البيع 8.24 جنيه، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي.

في البنوك المحلية، استقر سعر صرف الريال أمام العملة المصرية يأتي هذا بعد إعلان الحكومة عن صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار لتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، وفيما يلي يستعرض موقع "الدستور" سعر صرف الريال في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

استقر سعر صرف الريال اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، حيث سجل 8.20 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

فيما يتعلق بسعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، فقد بلغت أسعاره 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

أما في بنك القاهرة، فوصل سعر الريال اليوم الأربعاء مقابل الجنيه إلى 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال في بعض البنوك اليوم الأربعاء 28-2-2024

سجل سعر الريال اليوم الأربعاء أمام الجنيه في جميع فروع بنك مصر مستويات: 8.20 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني، استقر سعر الريال اليوم الأربعاء مقابل العملة المحلية في بداية التعاملات عند: 8.14 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

أما في بنك فيصل الإسلامي، وصل سعر الريال اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات إلى نحو: 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، سجل سعر الريال اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في بداية التعاملات حوالي: 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

أما في بنك قناة السويس، فافتتح الريال السعودي اليوم الأربعاء التعاملات أمام العملة المحلية عند مستويات: 8.19 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال اليوم مقابل الدولار الأمريكي

ويحافظ الريال اليوم على قيمته مقابل الدولار الأمريكي الأربعاء الموافق 38-2-2024 ليسجل الريال .27 من الدولار

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