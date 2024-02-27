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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع زيادة رحلات العمرة خلال هذه الأيام يحرص المواطنون على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم بالقطاع المصرفي، بينما أنه تراجع بالسوق الموازية.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

واستقر سعر شراء الريال السعودي، وأيضًا أسعار البيع على ذات المستويات السابقة مقابل سعر الجنيه المصري، وفقًا للبيانات الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك المركزي المصري، جاءت أسعار شراء الريال السعودي اليوم الثلاثاء عند مبلغ 8.22 جنيه، وسعر بيع الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري

ناهز سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري مستوى 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك مصر إلى 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة نحو 8.04 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

قُدر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

ثبت سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد عند 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

حل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني عند 8.17 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

ثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي عند 8.13 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي سيعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024.

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أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
33.25 جنيه للشراء.
33.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
38.92 جنيه للشراء.
39.12  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم
8.19 جنيه للشراء.
8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
99.33 جنيه للشراء.
100.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي
8.38 جنيه للشراء.
8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري
7.80 جنيه للشراء.
8.46 جنيه للبيع.

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