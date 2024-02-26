الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 34 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية بـ15 مليون جنيه

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

كشفت وزارة الداخلية عن أنه استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط (34) قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (15 مليون جنيه). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لنقد الأجنبي أسعار العملات المضاربة بأسعار العملات الاموال العامة

مواد متعلقة

الأمن العام يكشف غموض 10 جرائم سرقة

ضبط عصابة مسلحة لفرض الإتاوات والاستيلاء على الأراضى بالطريق الصحراوى

تحرير 189 مخالفة للمحال التى لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية

تحرير 540 مخالفة لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

إدارة مرور بني سويف تستقبل عددًا من طلاب المدارس

سحب 1512رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

رفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

سقوط تاجر مخدرات بـ 20 كيلو حشيش بالإسكندرية

الأكثر قراءة

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

المرشحون لخلافة "اشتية".. وأهم الملفات على طاولة الحكومة الفلسطينية الجديدة

وصول جثمان أحمد شوقى العطار لمسجد مصطفى محمود

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصرى وعالميا بالدولار

هدوء حذر في الأسواق.. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كبسولة فلسفية| محمد جادالله يكتب: المنهج الفلسفي

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟

مستعمرون يقتحمون الأقصى والاحتلال ينصب برجا لكاميرات مراقبة على السور الغربي