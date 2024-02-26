تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عصابة مسلحة لفرض الإتاوات والاستيلاء على الأراضى بالطريق الصحراوى.

تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية بقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وسؤال كل من مالك مزرعة، ومحامية "وكيلة عن مالك مزرعة أخرى"، وخفير، قرروا بدخول بعض الأشخاص المسلحين للأرض الزراعية وإطلاق أعيرة نارية ومحاولة الإستيلاء على الأرض عنوة.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (2 بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى فرض السيطرة على الأراضى والمزارع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.