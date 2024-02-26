القبض على 12 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات متنوعة قبل ترويجها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 12 تاجر مخدرات وبحوزتهم كميات متنوعة قبل ترويجها على عملائهم.

حيث جرى ضبط "3 أشخاص" بدائرة قسم شرطة الخليفة.. وبحوزتهم "1٫400 كيلو جرام لمخدر الحشيش".

كما ضبط "عاطلين" بدائرة قسم شرطة الزاوية.. وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش- عدد من الطلقات- سلاح أبيض.

وضبط "3 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامهم بتشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع مخدر الحشيش، وبحوزتهم "خليط من مواد مخدرة مخلوطة بمادة الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- أدوات التصنيع".

كما تم ضبط عاطل- ربة منزل، "لها معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة بولاق.. وبحوزتهما "عدد من الأقراص المخدرة".

وضبط "عاطل" بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزته "كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش طلقة من ذات العيار".

كما تم ضبط "3 عاطلين" بدائرة قسم شرطة القطامية.. وبحوزتهم "كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- سلاح أبيض".

وكذا ضبط "عاطلان" بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزتهما "1٫5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش طلقة من ذات العيار"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.