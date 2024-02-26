الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط تاجر مخدرات بـ 20 كيلو حشيش بالإسكندرية

مخدرات
مخدرات

أحبطت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية، محاولة أحد العناصر الإجرامية، لترويج كميات كبيرة من مخدر الحشيش على عملائه، وتم ضبط المتهم.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام أحد العناصر الإجرامية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائه، مُتخذًا من دائرةقسم شرطة كرموز بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته 20 كيلو جراما لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.4 مليون جنيه.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مخدر الحشيش

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